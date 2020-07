SK Rival og Molde Volleyballklubb går sammen

Sportsklubben Rival og Molde Volleyballklubb har slått seg sammen, dette betyr at får Rival sitt eget volleyball-lag. Daglig leder i Rival, Torstein Jelsa og styreleder i MVK, Gabriele Jünge, er sikker på at dette gir et stort løft for klubben.