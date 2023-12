Mikael Harbosen Haga (23) storspilte for Træff i 2021 og 2022-sesongen, men valgte å forlate Molde og vende hjemover i sommer. Etter å ha trent noen uker med barndomsklubben Kongsvinger, fikk han tilbud om en proffkontrakt ut året.

Det ble lite spilletid i OBOS-ligaen, men han spilte fast for andrelaget i 4. divisjon og var en viktig brikke til at laget rykket opp igjen til 3. divisjon.

22. desember bekreftet klubben at Haga ikke fikk tilbud om ny kontrakt og dermed var ferdig i KIL, sammen med flere andre spillere.

Klubbløs var han ikke lenge. Dagen etter, på selve lille-juleaften, ble han presentert som Arendal-spiller. Det betyr at han fortsetter karrieren i PostNord-ligaen.

Tidligere Mjøndalen og Kongsvinger-trener Vegard Hansen er nå trener og sportssjef for den hardtsatsende klubben og tar nå med seg Haga fra «de dype skoger» til «det blide Sørland».

Til Arendal sin egen nettside sier Vegard Hansen følgende om signeringen:

- Jeg har jo sett ham både i kamp og trening, og det er en spiller jeg liker veldig godt. Han fikk egentlig aldri sjansen i Kongsvinger, men det var først og fremst fordi det var så veldig tøff konkurranse i hans posisjon. Han har likevel bevist at han er en meget god spiller på 2. divisjonsnivå, sier Hansen.

Signeringen av Haga kom på plass bare timer etter at George Gibson ble bekreftet klar for Arendal. Vegard Hansen mener at de to spissene fint kan spille sammen, samtidig som de har ulike egenskaper.

- Mikael er en fysisk veldig sterk spiss som er en god boksspiller. Han har også spesielt gode avslutter-ferdigheter. Derfor kan han blant annet bli veldig viktig for oss når vi møter lavtliggende lag. Da vil Mikael være et typisk mål å slå innlegg på, mener Vegard Hansen.

I tillegg til Gibson og Haga, har Arendal hentet Peder Nersveen fra Hødd og Andreas Smedplass fra Kongsvinger.