Erling Braut Haaland fikk den gjeve prisen som årets idrettsutøver i verden av BBC

Det skriver BBC på X/Twitter.

– Beklager at jeg ikke kan være det, men tusen takk for at dere har stemt meg fram som årets idrettsutøver i verden. Forrige sesong var helt utrolig med «The Treble». Tusen takk, igjen, sier Haaland i en video BBC har publisert.

Nordmannen er for tiden skadet, men er likevel i Saudi-Arabia sammen med resten av Manchester City-troppen i forbindelse med klubb-VM.

Jærbuen var nominert sammen med Formel 1-verdensmester Max Verstappen, tennisstjernen Novak Djokovic, Barcelona-spiller Aitana Bonmatí, den amerikanske turnstjernen Simone Biles og den sørafrikanske rugbyspilleren Siya Kolisi.

Utdelingen har lange tradisjoner, og BBC-prisen henger svært høyt. Den har vært utdelt helt siden 1960.

Det var Lionel Messi som vant den høythengende BBC-prisen for 2022. Året før gikk rytteren Rachael Blackmore til topps.

Kun fem ganger tidligere i prisens 70 år lange historie har en fotballspiller gått seirende ut. Erling Braut Haaland er den sjette og går dermed i fotsporene til blant andre Eusebio, Pelé og Ronaldo og Cristiano Ronaldo.

Det er folket som stemmer fram vinneren av BBC-prisen. Den deles ut under en høytidelig galla senere denne måneden.

Prisen går til en ikke-britisk utøver som anses å ha gitt et betydelig bidrag til idretten sin det siste året.