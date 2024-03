– Vi ligger bra an. Det begynner å dra seg skikkelig til, og vi har en følelse av å få fullsatt stadion. Vi har plass til flere og håper flere tar seg en tur innom billettluka og kjøper seg en billett. Vi møter et godt europeisk lag, som jeg tenker vi har muligheter mot. Vi må være på vårt best for å prestere, sier Molde-direktør Øystein Neerland.