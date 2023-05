Rennesøy fotballbane sett fra luften. Nede i bildet ser man klubbhuset til Rennesøy FK – en blå brakke – og det slitte banehuset til Mastra IL. Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad

Her vil de ha nytt millionanlegg: – Vil være et kjempeløft

De to øyklubbene har inngått et samarbeid og har planer om et gigantanlegg til rundt 17 millioner kroner. Se video og skisser av anlegget her.