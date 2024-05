– Jeg sa bare: «Hva tenker du på? Se rundt deg». Det var masse barn rundt ham. Han står og roper de ordene. For meg er det utrolig, sier Berg til TV 2.

Det var like etter 3–2-scoringen til Jens Petter Hauge at Glimt-kapteinen konfronterte en supporter på Nordmøre Stadion. Glimt vant kampen 4–2.

Videobilder fra Bodø/Glimt viser at det gjentatte ganger ropes «homser» og «jævla homoer» fra tribunen.

– Det var homofobisk, det kan jeg si, svarer Berg på spørsmål fra Avisa Nordland om hva supporteren ropte.

– Det er én person som står og roper noen skjellsord til oss som ikke hører hjemme på en fotballstadion eller noen andre steder i samfunnet, sier Berg – og legger til at det er første gang han opplever noe lignende.

Nå håper Glimt-profilen at KBK identifiserer supporteren og utestenger vedkommende.

– Hele greia er rett og slett helt idiotisk. Dommeren sa at han også hørte det og at han skulle skrive det i rapporten sin, så får vi se hva som skjer videre.

I en tekstmelding til VG bekrefter dommer Daniel Higraff at de har rapportert en hendelse til Norges Fotballforbund, men at han ikke har noen videre kommentarer per nå. Higraff skriver at kampdelegat Njål Rønning fører saken videre.

Daniel Higraff Dommer i kampen.

– Vi tar åpenbart avstand fra det, det er utrolig kjedelig at det skjer. Vi ønsker å få avdekket hvem som står bak og bli kvitt den ukulturen fra vår tribune og stadion. Det er kjedelig for alle parter, sier arrangementansvarlig i KBK Truls Skar Helland til VG.

Han forteller at de ennå ikke har fått identifisert personen som sto bak tilropene. Helland bekrefter at personen det gjelder vil bli utestengt fra klubben og stadion.

– Det er ikke noe vi ønskes å assosieres med, det er en kultur vi ikke håper speiler flertallet. Det er synd at en slik hendelse skal ta vekk fokuset fra en ellers så fin kamp.

Helland roser Patrick Berg som valgte å stå opp mot sjikanen, spesielt med tanke på at det var mange barn på tribunen.

– Det forsterker bare hvor viktig det er at han gjorde det. Det gjør også at det bare blir enda viktigere at vi blir kvitt slike problemer.

