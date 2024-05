Torsdag kveld sikret de en råsterk 2–0 seier over Roma i den italienske hovedstaden i første semifinalekamp i Europa League.

Det betyr at finalen i Dublin 22. mai bør være innenfor rekkevidde før returmøtet i Tyskland. De har allerede sikret en historisk Bundesliga-tittel på suverent vis. og de er også klare for den tyske cupfinalen.

Og de nekter å tape. Triumfen på mektige Stadio Olimpico er Leverkusens 47. match for sesongen – og er også den 47. kampen på rad uten tap.

Leverkusen kan i løpet av halvannen måned vinne mer enn de har gjort samlet i klubbhistorien. To pokaler er alt som har stått i skapet på Bay Arena: Ett cupmesterskap fra 1993 og Europa League-forløperen UEFA-cupen fra 1988.

Nye utgaver av disse trofeene kan spilles inn på noen raske maidager. Og Bundesliga-gullet er altså allerede i boks.

BØTTELØFTER: Leverkusen-trener Xabi Alonso. Foto: Alberto Lingria / Reuters / NTB

Sene scoringer er blitt et varemerke for dette Leverkusen-laget. Mot Roma var det nesten litt mot normalt og en relativt komfortabel seier ble sikret tidlig.

Etter at hjemmelagets Romelu Lukaku headet i tverrliggeren etter rundt 20 minutters spill, tok tyskerne mer og mer over. I 1. omgang kunne nøkkelspilleren Florian Wirtz (20) plassere inn ledelsen etter at lagkamerat Alejandro Grimaldo snappet ballen fra Roma-forsvaret og spilte opp Wirtz til et enkelt ledermål:

Sistnevnte har vært lysende denne sesongen og satte inn sitt syvende mål på de åtte siste kampene. Dessuten har han hele 12 fulltreffere i årets Europa League-sesong.

2–0 kom etter 73 minutter. Robert Andrich fikk god tid til å legge ballen til rette for skudd rett utenfor Romas 16-meter og sendte ballen lekkert i lengste kryss.

PS! Den andre semifinalen i turneringen endte 1–1 mellom Marseille og Atalanta. I UEFAs tredje turnering, Conference League, tapte Aston Villa noe overraskende 2–4 hjemme for greske Olympiakos. Mens «norskeklubben» Club Brugge tapte 2–3 for Fiorentina i Italia etter en matchvinnerscoring på overtid. Hugo Vetlesen ble byttet inn, mens Antonio Nusa var ubenyttet reserve.