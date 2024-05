Det er Reuters som melder dette torsdag.

– Takk til politifolkene og, mer generelt, til alle departementets agenter som sikrer denne populære feiringen med bemerkelsesverdig profesjonalitet og engasjement, skriver innenriksminister Gerald Darmanin på X.

Den «voldelige handlingen» skulle skje mens fakkelstafetten befant seg i Bordeaux, noe den gjør torsdag.

Franske medier melder at en 26-årig mann er pågrepet, mistenkt for å ha planlagt en massakre.

23. mai 2024 er tiårsdagen for massakren i Isla Vista, Santa Barbara da Elliot Oliver Robertson Rodger sto bak en masseskyting nær University of California. Seks mennesker ble drept og 14 såret da 22-åringen brukte kniv og halvautomatiske våpen. BFM TV hevder at den pågrepne skal være en beundrer av Rodger.

En annen TV-kanal, CNEWS, hevder at 26-åringen skal være sympatisør av en bevegelse kjent for sitt hat mot kvinner.

OL pågår fra 26. juli til 11. august.