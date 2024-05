Bildene viste at 29-åringen hadde et glasskår i foten. Og ikke bare en liten bit.

To centimeter med glass har Williams spilt med i foten i to år – uten å ha vært klar over det.

I en story på Instagram viser ghaneseren frem funnet.

– Legen og jeg lo fordi vi ikke kunne tro våre egne øyne, sa Athletic-trener Ernesto Valverde på pressekonferansen før sesongavslutningen mot Rayo Vallecano.

Foto: Skjermdump Instagram @williaaaams11

Han hadde fått tillatelse av sin egen spiller til å fortelle historien.

Williams tråkket på et glass for to år siden, men såret fikk han sydd igjen uvitende om at det lå igjen en bit av glasset.

De siste månedene har Williams slitt med plager i foten, og etter finaleseieren i Copa del Rey i april gjennomførte han en scan for å undersøke problemet.

Der fant de problemet og klubbhelten har gjennomgått en operasjon.

Spissen mister følgelig siste ligakamp. Det blir hans første skadeavbrekk siden den utrolige rekordrekken på 251 strake spilte kamper tok slutt på grunn av en muskelskade i januar.

Han står også i fare for å gå glipp av Ghanas VM-kvalifiseringskamper.