Styremøtet i Norges Fotballforbund var mandag. Nå er det bestemt at det blir VAR etter neste sesong, opplyser fotballpresident Terje Svendsen på en pressekonferanse på Ullevaal tirsdag formiddag.

– VAR er kommet for å bli i fotballen. Vi vedtok at VAR skal innføres i Eliteserien. Forutsetningene er at det er praktisk, økonomisk og teknisk mulig, sier Svendsen.

Han forteller at VAR kan bli brukt også i Toppserien for kvinner fra høsten 2023.

– Har dere en plan for når VAR skal testes?

– Vi vil sette ned et prosjekt som skal gi svar på det. Dette er en prinsipiell beslutning på at vi skal ha VAR i norsk fotball. Toppklubbene til herrene har sagt at de ønsker dette. Vi har også hatt dialog med Toppfotball Kvinner, sier Svendsen til VG.

– Hvordan vil dere forholde dere til misnøyen fra supportere?

– Jeg oppfatter supporternes reaksjoner først og fremst på at de ikke har vært med i prosessen, ikke nødvendigvis at de er mot VAR. Vi vil få alle synspunkter på bordet, sier NFF-presidenten.

– Jeg tror du finner supportere som ikke vil ha VAR overhodet?

– Det har du helt rett i, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

– Er det mulig å stoppe VAR-innføringen?

– Det tror jeg blir vanskelig. VAR må bli kvitt barnesykdommene. Vi må finne en måte som fungerer, uten at det gir for store avbrudd i kampforløpet, sier Svendsen.

PÅ ULLEVAAL: Bjerketvedt og Svendsen avbildet i forbindelse med tirsdagens pressekonferanse. Foto Øyvind Herrebrøden, VG

Dommersjef Terje Hauge var mandag tydelig på hans standpunkt i VAR-debatten.

– Vi er kommet til 2021. Med den teknologien vi har tilgjengelig på kamper, bør vi ta et skritt videre og få VAR på plass. Vi ser at det allerede er innført, eller planlagt innført, i 25 ligaer i Europa. Vi er nødt til å henge med. Det er mye som står på spill, sa Hauge til VG.

– Hva sier du til dem som mener at mållinjeteknologi vil være nok?

– Da er svaret mitt at med mållinjeteknologi fanger vi opp én av 20 situasjoner. Med VAR fanger vi opp 19 av 20 situasjoner. Vi hadde fanget opp den ene situasjonen på Intility hvor ballen var over streken, men ikke målet på Marienlyst som ble feilaktig annullert for offside.

PROTESTER: Vålerenga-supporterne er blant dem som har markert motstand mot VAR. Foto Christoffer Andersen, NTB

Klanen-talsmann Erling Rostvåg mener på sin side at VAR ikke burde bli innført i Norge.

– Jeg synes det er et blindspor. I den grad det er et problem at det ikke dømmes riktig, er det så mange andre ting enn å innføre VAR man kan gjøre, har Rostvåg sagt til VG.

Sist måned kom det frem på et styremøte i Norsk Toppfotball at videodømming (VAR) trolig ville bli innført i Eliteserien fra 2023.

VG har tidligere skrevet om at VAR vil koste norsk fotball et sted mellom 12 og 18 millioner årlig.

– Vi har sett både gode og dårlige håndteringer av VAR. Hvis du kan opprettholde relativt god flyt i spillet med VAR, så er jeg for det, men hvis de ikke får det til å funke og det blir mye stopp i spillet, så liker jeg det ikke. Det er jo bare et tidsspørsmål før det kommer til Norge, har Branns Kasper Skaanes fortalt VG.

– Norsk fotball kan ikke stå utenfor, så det kommer jo til Norge etter hvert. Resten av verden går i den retningen, har trener Eirik Horneland sagt.

Flertallet av klubbene har ønsket VAR. Også NFF har i lang tid markert seg positive til implementering av videodømming.

Cato Haug er styreleder i Norsk Toppfotball, som er interesseorganisasjonen til de aktuelle klubbene i Eliteserien som skal bruke VAR. Han er positiv til VAR, men ikke ubetinget.

– Det ene er å vedta at vi skal bruke VAR. Den andre biten er prosessen med å implementere det. Fra Norsk Toppfotball har vi stilt en del forutsetninger for et ja. For oss er det et ufravikelig krav at disse forutsetningene er på plass. Det er en del av vår tilbakemelding til NFF. Jeg tror de er ganske enige i at dette er viktige forutsetninger, sier Haug til VG.

– Hvilke forutsetninger er det?

– Det ene er en god utdanning for dem som skal sitte i VAR-rommet. Fotballforbundet antyder at det er en utdanning på cirka ett år. Derfor var det viktig å ta en beslutning nå. Eliteserien skal ikke være en pilot. Når vi starter i Eliteserien, må det ha vært utprøvd et annet sted først. Det blir opp til NFF, som eier denne saken, hvor de ønsker å prøve det ut. Noen runder i NM kan være en mulighet.

– Så er det rekrutteringen av dommerne. Vi må sikre at vi rekrutterer nok kvalifiserte VAR-dommere. Så må de involvere klubbene og supporterne i arbeidet med å utarbeide alle retningslinjene. Både vi og supporterne er veldig opptatt av den spontane opplevelsen, sier Haug.

– Det aller viktigste punktet er å involvere klubbene i hvordan vi bruker VAR til å utvikle stadionproduktet. Vi må ikke komme dit at det er en større opplevelse å se kampen på TV enn på stadion. Et godt medieprodukt er en full stadion med stemning. Det kan være hvordan vi bruker VAR-bildene på storskjerm, for eksempel. Så må vi holde kostnadsnivået nede. En del tar mediepartneren vår i form av utstyr, en del tar NFF og en del tar klubbene.

– Det siste er at prosjektgruppen som nå skal jobbe med dette frem til implementeringen skal være bredt sammensatt og kompetent. Vi har sagt ja med disse forutsetningene, sier NTF-lederen.