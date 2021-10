Se høydepunktene fra kampen her:

– Er det ikke straffe, sa jeg, så ga han meg det gule kortet. Jeg vet ikke om han er flau over egen feil eller hva det er. For meg er det et klart straffespark. Jeg skjønner ikke hva jeg får gult kort for, tordnet Erik Botheim til Discovery+ i pausen.

Etter at Jonathan Lindseth utlignet etter 81 minutter, var det nettopp en straffescoring fra Ola Solbakken som sørget for at Kjetil Knutsens menn vant 2–1.

– Dette var vanvittig godt. Noen god prestasjon var det ikke, men det er godt med seier. Det var heller ingen god straffe, men det viktigste var at den gikk i mål. Keeperen prøvde å psyke meg ut, så da var det ekstra deilig, sier matchvinner Solbakken til Discovery+.

Men de måtte virkelig grave dypt etter poengene. Gjestene hadde alle intensjoner om å gjøre det vanskelig for serielederne.

– Vi skal parkere bussen noe jævlig, sa Sarpsborg 08-trener Lars Bohinen til Discovery+ foran kampen.

Det var en plan spillerne var tydelig innforstått med. De første tolv minuttene var det omtrent «powerplay» mot gjestenes 16-meter, før den omsider satt i nettet da 13 minutter var spilt. Det var en scoring vi hadde sett før.

En strøken pasning fra Eliteseriens kanskje beste back, Fredrik Bjørkan, gjorde jobben enkel for Botheim foran mål. 1–0. Den feiret han med å gjøre en «telefon»-gest, noe han ikke ville svare for under intervjuet i pausen.