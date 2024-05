Det sier daglig leder i KBK, Kjetil Thorsen, til NTB.

– Jobber med saken, kommer pm (pressemelding) i løpet av dagen, skriver han i en SMS.

Etter eliteserieoppgjøret mellom Kristiansund og Bodø/Glimt sa Patrick Berg at han opplevde homofobiske rop fra tribunen. TV 2 har publisert en video der man kan høre de homofobiske ropene.

– Det ønsker vi virkelig ikke i fotballen eller ellers i samfunnet. Jeg sa bare: «Hva tenker du på? Se rundt deg». Det var masse barn rundt ham. Han står og roper de ordene. For meg er det utrolig, sa Berg til kanalen.

– Jeg tenker at de (Kristiansund) bør prøve å oppsøke den personen og eventuelt komme med sanksjoner. Jeg tenker at det er naturlig å utestenge en person som oppfører seg sånn på fotballstadion, fortsatte han.

På klubbens nettsider skriver KBK i sitt sanksjonsreglement at hatefulle ytringer kan gi inntil 35 kampers utestengelse.

«Alle former for rasisme, grov sjikane, hatefulle ytringer eller offentlig støtte til ekstreme standpunkt med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning kan gi inntil 35 kampers utestengelse. Og at man ikke får komme på kamp igjen før man har gjennomført et holdningsendringsprogram».