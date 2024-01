Oppdateres

Vinjerui tok til Twitter for å lufte sin frustrasjon.

– Produksjonen av prologen til damene i Oberhof er det verste jeg har sett. Det ødelegger produktet langrenn, skriver han.

Skisirkuset har tatt turen til Oberhof, hvor det er sprint på programmet. Men dekningen av prologen fikk også kommentatorene til å reagere.

«Produsenten må være drita full- eventuelt evneveik» skriver Lars Tjærnås, mest kjent for å kommentere fotball.

– Seiler opp til tidenes verste tv-produksjon frå Oberhof, skriver Eivind Arne Bjaaland. Han er trener for regionslaget Team Elon Vest.

Mange utøvere ble ikke vist da de gikk i mål og heller ikke de antatt beste langrennsløperne fikk voldsomt med tv-tid. Også grafikken manglet på sendingen

– Det er litt synd vi ikke får se noen løpere i mål. Vi beklager det, men det er ingenting vi kan styre, sier Jørn Sundby på Viaplays sending da Kristin Austgulen Fosnæs hadde avsluttet sin prolog.

Rennet er kun tilgjengelig på betalingskanaler eller Viaplays strømmeplattfor. Det er ikke Viaplay selv som produserer rennet.

Viaplays kommunikasjonsdirektør Fredrik Olimb skriver følgende i en melding til VG:

«Det er som kjent ikke vi, men Infront som leverer signaler fra Oberhof. Vi er helt enige med kritikerne om at bildene vi fikk under prologen var for dårlige, og dette er noe vi har gitt tydelig beskjed om til både Infront og FIS.»

VG har foreløpig ikke fått svar fra Infront.

Harald Østberg Amundsen vant prologen foran Johannes Høsflot Klæbo.

– Det kjentes ikke så bra ut. Dette er første gang siden Touren at jeg har dratt til skikkelig. Jeg er veldig overrasket over utfallet, sa Amundsen til Viaplay.

– Nå har jeg vel trigget Klæbo enda mer, så da skal jeg vel få kjørt meg senere i dag, fortsatte han.