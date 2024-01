Moldes planlagte treningskamp mot Ferencváros blir ikke spilt.

Oppgjøret skulle etter planen gå kommende søndag i spanske Benidorm, der begge klubbene er på treningsleir for tida. Nå har imidlertid MFK valgt å trekke seg fra avtalen for å unngå at det oppstår skader tidlig i oppkjøringa.

- Vi venter til vi kommer hjem igjen. Vi vil bruke tida godt her nede så samtlige er rustet for å gå inn i kamp igjen. Det er en prioritering jeg gjorde fordi vi trenger den tida slik at de som slet på høsten skal komme skikkelig i gang igjen så vi ikke drar med oss noe inn i en ny sesong, forklarer Erling Moe i podkasten RB-sporten.

I fjor var MFK-troppen sterkt skadeplaget gjennom hele sesongen.

- Den i fjor var trøblete, og det er ofte sånn at det blir følgefeil når folk er skadet. Andre må gå rett inn, og så blir det tøft slik at de også får litt. Nå ønsker vi å gjøre dette skikkelig inn mot den første treningskampen, som blir mot KBK, sier treneren.

Molde Fotballklubbs første treningskamp i 2024 blir altså møtet med Kristiansund. Den kampen spilles på Aker stadion lørdag 27. januar. Kampen vises direkte på Rbnett klokka 14.

Deretter reiser Molde-troppen til Portugal på ny treningsleir. Der blir det kamper mot Midtjylland (2. februar) og FC København (8. februar). Det er ikke avklart om Rbnett får rettighetene til å sende disse kampene.