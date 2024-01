Fredrik Sivertsen Bergslid (22) er klar for Stjørdals/Blink i 2. divisjon. Vestnesingen har signert for klubben og var med da Blink slo Orkla 3-0 i første treningskamp i Abrahallen.

Bergslid sto i mål for moderklubben Vestnes Varfjell i 4. divisjon i flere sesonger, og spilte aldersbestemt fotball for MFK og Træff. Deretter var han innom Nardo i 2. divisjon. De to siste sesongene har han stått fast for henholdsvis Orkla og Trønder/Lyn i 3. divisjon. Nå er han altså tilbake i Post Nord-ligaen.

Ifølge blink-fotball.no har keeperen imponert på trening. Han tar nå over etter Rasmus Sandberg, som har signert for Rosenborg.

-Det er veldig høyt nivå på treningene og et bra opplegg her, med Marius i spissen. Jeg har veldig trua på neste sesong, sier Bergslid om trener Marius Jacobsen.

22-åringen beskriver seg selv som en moderne keeper som liker å være aktiv i oppbygging og frispilling.

- Målet mitt er å spille så mange kamper som mulig. Klubben har vel en målsetting om å kjempe i toppen så lenge det lar seg gjøre, sier Fredrik Sivertsen Bergslid i et videointervju på klubbens hjemmeside.

Stjørdals/Blink ble nummer sju i 2. divisjon avdeling 2 i fjor. Laget sto for en stor sensasjon da Rosenborg ble slått ut av NM med 2-1 i 2. runde. Blink tapte 0-5 mot Vålerenga i 3. runde.