Det forteller «Svennis» i et søndagsintervju hos svenske P1.

– Det er bukspyttkjertelen. Det kan bremses, men det er ikke mulig å operere, sier Eriksson og fortsetter:

– Jeg vet jo at i beste fall har jeg ett år, i verste fall mindre, eller i beste fall kanskje enda lengre. De legene som jeg har ... Du kan ikke være helt sikker og si den dagen, og så videre. Det er bedre å ikke vite det.

Han sier at de fleste forstår at han har en sykdom som ikke er bra.

– Alle gjettet at det var kreft, og det er det. En jeg må stritte mot så lenge det går, sier han.

Fotballtreneren prøver likevel å se lyst på tilværelsen, til tross for den nedslående beskjeden.

– Se det positive i saker og ting, og at jeg ikke graver meg ned etter motgang – for dette er den største motgangen så langt, men heller gjøre noe bra ut av det, sier «Svennis».

I starten av 2023 ble det kjent at Eriksson slet med helsen. Han tok en midlertidig pause fra rollen som sportssjef i Karlstad, og trappet ned fra andre oppdrag.

Det skrev klubben i en pressemelding.

– Nå fokuserer jeg på helsen, familien og begrensede oppdrag for Karstad. Jeg takker for all støtte fra venner og fotballkontakter, og ber om å respektere min beslutning og mitt privatliv, sto det i uttalelsen til Eriksson.

Senere ble han akutt syk og kreftdiagnosen ble stilt.

– Jeg ramlet sammen, besvimte rett og slett, og havnet på sykehuset. Det viste seg at jeg hadde fem små hjerneslag på én gang, i tillegg til kreft. Jeg hadde løpt fem kilometer dagen før, men det bare kom uten videre, forteller Svennis i søndagsintervjuet.

Juridisk rådgiver Anders Runebjer sa i fjor lite om «Svennis» helse:

– Svennis gjennomgår behandling. Mer enn det kan jeg ikke si nå, sa han til Expressen.

– Han trenger fred og ro, og fullt fokus på det. Familien ønsker ikke å gå ut med mer akkurat nå.

Eriksson er en av Sveriges fremste fotballtrenere. Han er nok mest kjent for rollen som England-sjef i perioden 2001 til 2006.

I tillegg har han tatt IFK Göteborg til Uefa-cupseier i 1982, vært innom Manchester City og Leicester, og trent Sampdoria, Benfica, Lazio, Roma, Fiorentina og flere landslag.

