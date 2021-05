Her jubler Ragnhild for sin andre gullmedalje på fire dager

Vipers Kristiansand hadde full kontroll og tok sitt fjerde strake NM-gull søndag kveld. Sola ble slått 29-16 i finalen.

Vipers ledet 10–8 til pause, men i andre omgang fikk Sola-profil Malin Holta rødt kort. Etter hvert raknet det for Sola, og Vipers vant med 13 mål.

Ragnhild Valle Dahl fra Elnesvågen kunne dermed legge et nytt NM-gull i medaljesamlinga. Hun ble norgesmester også sist sesong. Den tidligere Molde-spilleren scoret ett mål i finalen mot Sola.

Cupgullet kommer bare fire dager etter at Vipers vant seriefinalen mot Storhamar tidligere i uka. Da scoret Valle Dahl tre mål.

– Det betyr veldig mye å vinne cupen. Det er et av målene for sesongen og vi er motivert for å ta det cupgullet, sa Valle Dahl til handball.no før finalen.

Vipers skal nå avslutte håndballsesongen med Champions Leagues finalespill i slutten av mai. Der møtes Vipers og CSKA Moskva (Russland) i den ene semifinalen, Brest (Frankrike) og Györ (Ungarn) i den andre.

– Vi har en måned der det kun er avgjørende kamper som spilles og det er klart at nå når vi i tillegg til Champions League også fikk mulighet til å spille om seriegull og cupgull, så er det veldig gøy. Det er også en god opplading til det som skjer siste helga i mai, sier Valle Dahl til handball.no.

Gjorde comeback 14 måneder etter hun la opp

I Sola-målet sto en annen tidligere MHK-spiller. Kimberley Ewanovich-Bleivik la egentlig opp på toppnivå etter fjorårssesongen. Men da Solas målvakt ble sjuk like før finalen, fikk 35-åringen spørsmål om å gjøre comeback.

I NM-finalen gjorde den tidligere Molde-målvakta det imponerende godt, 14 måneder etter forrige kamp.

– Det var en syk opplevelse. Jeg ble ringt tre dager før finalen, og det var ingen tvil om at jeg skulle være med. Kroppen fungerte, så det var veldig deilig, sier Sola-målvakten til TV 2.

– Jeg har Sola i hjertet etter å ha vært i klubben i åtte år. Jeg sluttet på grunn av skader og familiesituasjonen, men jeg måtte være med og hjelpe, om det så bare var for å støtte den andre målvakten, sier hun.