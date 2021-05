Spansk storklubb gir klart svar om Aursnes

VG meldte mandag at avisa har opplysninger om at Aursnes er på radaren til den spanske serielederen og den italienske toppklubben Atalanta. Tirsdag var spekulasjonene rundt Moldes midtbaneprofil også tema i podkasten Laligaloca, som spesialiserer seg på spansk fotball og har gode kontakter i La Liga.

– Visste ikke hvem spilleren er

I en samtale mellom Petter Veland, Magnar Kvalvik og Jonas Giæver diskuteres muligheten for at Aursnes kan ende hos den spanske serielederen. Giæver forteller at han tirsdag sendte en tekstmelding til Atlético Madrids sportsdirektør Andrea Berta med spørsmål om det er sannhet i ryktene rundt Aursnes. Han siterer ordrett fra sms-svaret fra Berta:

«Jeg skal gjøre dette enda enklere for deg. I dag da jeg så nyheten, visste jeg ikke hvem spilleren er.»

Berta har vært sportsdirektør i Atlético Madrid de fire siste sesongene. Før det var han såkalt «technical director» i klubben.

Representeres av Jim Solbakken

Panelet i podkasten slår fast at dementiet selvsagt kan være et taktisk utspill, men konkluderer med at Spania-ryktene rundt Aursnes neppe er troverdige.

Spilleren, som representeres av agent Jim Solbakken, kjenner ikke til hvilke klubber som eventuelt har vist interesse. Han sa dette til VG i helga:

– Det kan være en fin mulighet for meg å dra enten i sommer eller etter sesongen hvis jeg ikke skriver under ny kontrakt. Jeg konsentrerer meg om Molde akkurat nå. Så får vi se hva som skjer.

– Jeg må jo spille godt og prestere. Så føler jeg at jeg er god nok for en større liga. Jeg føler jeg har gjort det bra de siste sesongene. Jeg føler det kan være et fint tidspunkt å dra til en større liga og en bedre klubb, sa Aursnes.

MFK vil forlenge kontrakten

Molde-direktør Ole Erik Stravrum ønsker ikke å kommentere eventuell interesse rundt Aursnes. Han bekrefter at klubben er i dialog med spilleren for å forlenge kontrakten som går ut etter denne sesongen.

I fjor sommer godtok MFK et bud på Aursnes fra franske Toulous som lå i overkant av 30 millioner kroner, men spilleren ble ikke enig om sine personlige betingelser og takket til slutt nei.