– Norge kan tape for alle lag akkurat nå. Jeg antar at det blir en evaluering i Norges Håndballforbund. Det vil ethvert ansvarlig forbund ha. Og da er det en evaluering av Jonas Wille og om de oppnådde resultatene de ønsket, sier TV3-ekspert Joachim Boldsen til VG.

Etter fadesen mot Portugal her i Hamburg, konfronterte VG landslagssjefen med uttalelsen.

– Det hadde jeg forventet å høre. Det vet man når man tar denne jobben her. Leverer man ikke som forventet, kommer mange til å skrike etter det. Jeg føler jeg ikke blir en dårligere trener av dette mesterskapet her. Jeg får vanvittig erfaring også i motgang. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å ta revansje, sier Wille.

Tidligere landslagsstjerne Håvard Tvedten (45) kommenterer mesterskapet for NRK Radio og er på plass i Hamburg. Han er ikke overbevist om at Wille er treneren som bør lede landslaget i VM på hjemmebane neste år.

– Jonas har nå vært gjennom to mesterskap som hovedtrener og levert dårligere og dårligere resultat. Det betyr ikke at han skal byttes ut, men han må evalueres. Det håper jeg de gjør, at de ser seg selv godt i kortene og tar masse lærdom av det de har vært med på nå, sier Tvedten til VG.

– Har du tro på at Wille er rett mann for Norge?

– Det vil vise seg. Jeg er ikke overbevist med det han har vist nå.

SKEPTISK: Håvard Tvedten svarer på spørsmål om Norges landslagssjef. Foto: Joachim Baardsen, VG

Etter uavgjort mot mesterskapsdebutanten Færøyene og fiaskoen mot Slovenia, fulgte Norge opp med et nytt tap onsdag kveld. Kun teori kan hindre Norge fra å ryke ut av EM etter 32–37-smellen mot Portugal.

Flere spillere uttrykte etterpå at dette er det svakeste mesterskapet de har vært med på i landslagskarrierene deres.

– Det er selvfølgelig ikke gøy, sier Wille.

– Det er jeg som har ansvaret for det. Så er jeg såpass nøktern og rasjonell, at selv om jeg ikke har vært trener på landslag i mange år, så har jeg vært trener i mange år. Noen ganger kommer man i en sone der ting ikke flyter. Et mål her og et mål der kan være forskjellen på hvordan prestasjonen og følelsene blir. Så det gjelder å ha litt distanse til følelsene og holde fast i det rasjonelle, forteller 47-åringen.

Han leder Norge i sitt andre mesterskap etter å ha fått jobben i konkurranse med blant andre Drammen-trener Kristian Kjelling for halvannet år siden. «Håndballgutta» kom på 6. plass i fjorårets VM.

– Dette har også vært tungt og vanskelig for meg som leder, for jeg vet det er mitt ansvar. Men jeg har troen på dette prosjektet i det lange løp.

– Er det noe du og dere kunne gjort annerledes inn mot mesterskapet?

– Jeg klarer ikke se noen klare ting. Vi starter også bra mot Polen. Jeg tror mye skyldes en utrygghet som sniker seg inn i den Færøyene-kampen og det som skjer i etterkant. I hver enkelt kamp er det ting man gjerne ville gjort annerledes. Men det er ikke store punkter når det gjelder forberedelser.

Kåre Geir Lio er president i Norges Håndballforbund. På spørsmål om kommentar til uttalelsen fra Boldsen og resultatene i EM, svarer han slik:

– I norsk håndball holder vi sammen når det er vanskelig og strevsomt. Vi skal evaluere og lete etter forbedringer, og så arbeide for å få dette til i praksis. Vi har opplevd tunge dager før både på jente- og guttesiden, og kommet oss opp og fram. Det kommer norsk håndball også til å klare i fremtiden, sier Norges håndballpresident til VG.

– Så du freder Wille?

– Du får forholde deg til det jeg svarer.

«HOLDER SAMMEN»: Håndballpresident Kåre Geir Lio presenterte Jonas Wille som landslagssjef sammen med generalsekretær Erik Langerud for halvannet år siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I de resterende kampene i mellomrunden venter Nederland (fredag), verdensmester Danmark (søndag) og regjerende europamester Sverige (tirsdag).

TV 2-ekspert Bent Svele mener ikke at forbundet nødvendigvis må vurdere jobben til Wille nå.

– Det er vel å dra det vel langt, men de må gjennom tøffe evalueringer, sier Svele til VG.

– Hva er dommen din over Norges EM?

– En fiasko.