Ole Gunnar Solskjær tar sin tidligere kaptein i Manchester United, Harry Maguire, i forsvar etter all kritikken han har fått de siste sesongene.

– Jeg er veldig glad for at spesielt Harry viser hva slags spiller han er, men ikke minst hva slags type og person han er. Det er derfor jeg gjorde han til kaptein. Vi i Norge kaller det «hel ved», og det er han, sier Solskjær i et intervju med Nettavisen.

Nordmannen gjorde Maguire til United-kaptein da han kom til klubben som tidenes dyreste forsvarsspiller i januar 2020, men siden har det vært alt annet enn en dans på roser for midtstopperen.

Maguire har blitt en skyteskive for kritikk og var på vei bort fra klubben i sommer etter at Erik ten Hag tok fra ham kapteinsbindet. 30-åringen valgte imidlertid å bli i United og har den siste tiden fått seg en liten sportslig opptur.

– Det har ikke vært lett. Jeg har holdt kontakten med ham, og jeg har bare lovord å si om typen. Han har stått i det. Det er ikke lett å forlate Manchester United, for du vet at det er en nedtur nesten uansett hvor du drar. Du får lønn for strevet når du er en sånn type, når du er en god fotballspiller og viser at du har hjerte for klubben, sier Solskjær.

Den tidligere United-treneren trekker fram både Maguire og Scott McTominay som typer det gleder ham å se lykkes i klubben.

– Jeg visste de hadde det i seg, og jeg synes det er slike typer som får lønn for strevet og får tilbake for hva slags typer det er … Det er sånne typer du vil ha i en stall og på et lag, sier Solskjær.