Årsmøtet i SK Træff 2024 ble arrangert torsdag 21. mars i Træffsalen.

Der ble det klart at tidligere MFK-spiller Knut Olav Rindarøy (38) tar over som leder for Træff damefotball. Klubben skriver at de ønsker Knut Olav lykke til med vervet og at de med dette valget har tro på ny giv for Træff damefotball.

«Knut Olav skal få all den backing og støtte han trenger i å videreføre etablert strategi i Træff damefotball: bygge nedenfra og opp, være tålmodig og ta ett skritt om gangen».

Konstituering og behandling av årsmøtesakene gikk unna i rekordtempo. Valgkomiteen hadde gjort et grundig arbeid i å legge fram forslag til komplett styre for årsmøtet.

Samtlige ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling. Oversikten over hvem som ble valgt finner du her:

https://traeff.no/news/9476715