Tore Aleksandersen (55) fra Aukra er utnevnt som æresmedlem i Norges Volleyforbund. Det melder forbundet på egne sider lørdag. Her er begrunnelsen fra styret i Volleyballforbundet:

«Tore Aleksandersen har som trener vært en ener i norsk volleyball i en årrekke. Tore har trent profesjonelle lag rundt om i Europa til cup- og serietitler i et omfang som er bemerkelsesverdig. Senest i Tyskland 2022-2023 der han avsluttet med ytterligere mesterskapstitler. Tore har trent norske klubblag i øverste divisjon, han har vært landslagstrener i Norge og Finland, i Norge både for junior- og seniorlagene og for både damer og herrer. På høyeste nivå har han trent klubblag i Polen, Tyrkia, Tyskland i flere perioder, i tillegg til Kypros. Tore Aleksandersen har skrevet flere lærebøker om trenergjerningen og har gjennom sitt virke inspirert mange titalls klubbtrenere i Norge og mange hundrevis av utøvere. Tore Aleksandersen har et volleyballhjerte utenom det vanlige og er en særdeles verdig æresmedlem i vårt forbund.»

«Æresmedlemskap er Norges Volleyballforbund høyeste utmerkelse. Æresmedlemskap tildeles kun tillitsvalgte som har gjort en særskilt fortjenestefull innsats for norsk volleyball», opplyser Volleyballforbundet. Og:

«Innsatsen bør ha foregått over et tidsrom på minst 20 år. Utnevnelse til æresmedlem bør primært gjøres i forlengelse av avsluttet tjeneste for idretten. Kandidater som fortsatt er i virke, kan likevel også vurderes som kandidat til denne utmerkelsen».

Aleksandersen startet trenerkarrieren i Aukra Volleyballklubb i 1998. Mot alle odds ledet han da damelaget opp i toppen av eliteserien.