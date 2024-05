Han opplevde et drama i Rally Sørland sist helg da bensintanken eksploderte etter at han hadde «dratt av» veien.

– Vi hadde ikke overlevd 30 sekunder til inne i den bilen, sier han om seg selv og kartleser Ronald Haug.

Det var parcferme.no som først omtalte dramaet på Sørlandet.

– Jeg trodde først det var en udramatisk avkjøring. Så traff jeg en stein med høyre bakhjul – og trodde det var ødelagt. Men i stedet jeg løsner på sikkerhetsselen for å gå ut og advare bilene bak meg i løypa, slår flammene opp over skulderen på meg, forteller Morten Karlsen-Haugen til VG.

– Jeg kommer meg ut og ser at hele bakenden av bilen er i full fyr. Da skjønner jeg at det haster og roper til kartleseren at han må komme seg ut.

Rallyføreren fra Skotselv forteller videre:

– Så smeller det plutselig som dynamitt. Det er bensintanken som eksploderer. Det er en stund der at det er som på film ...

KUNNE IKKE REDDES: Bilen kommer ikke på veiene igjen etter ulykken. Foto: Andreas Bakkerud

Han skjønte kjapt at bilen ikke var mulig å redde og konsentrerte seg om å varsle bilene bak og slukke skogbrannen som følge av eksplosjonen.

– Gikk det hull i bensintanken?

– Nei, jeg tror ikke det, men det skjedde noe med bensinsystemet slik at bensin lekket ut. I bagasjerommet var det brennbar gass, og det antente som dynamitt.

Morten Karlsen-Haugen begynte sent med sin rallykarriere, men har vært en de ivrigste i norsk rally de siste årene.

– Hvordan kunne dette skje?

– Det er vel litt som å vinne i Lotto - med motsatt fortegn! Vi hadde bare voldsom utur. Det er så lite sannsynlig at noe sånt skal skje. Vi er maksimalt uheldige at det skjer – og så maksimalt heldige etter at det skjer.

– Det er godt at det ble bare materielle skader. Det gikk fint – når det først gikk galt.

FØR: Slik så bilen ut før ulykken. Foto: Andreas Bakkerud

Karlsen-Haugen anslår at bilen, en Subaru Impreza, var verdt drøyt 200.000 kroner.

– Jeg kjøpte den før jul, så det ble ikke lange karrieren med den bilen. Men jeg skal tilbake, sier 37-åringen bestemt.

Andreas Bakkerud – tre ganger europamester i rallycross og med VM-sølv – kom i bilen bak.

– Jeg rakk å bremse ned, fordi kartleseren hans signaliserte ved hjelp av brannslukkeren. Dessverre var det ikke så mye vi kunne gjøre. Bilen var allererede overtent. Det er trist å se en sånn bil brenne ned, sier Bakkerud til VG.

– Det var ekstra spesielt for meg, fordi denne bilen hørte hjemme i Bergen tidligere og jeg kjørte den for å lære da jeg var yngre.

– Hva tenker du i ettertid?

– At jeg er glad for at det ikke ble noen personskader og at det gikk bra med alle. Det er ingen tvil om at det var dramatisk.

– Jeg prøvde å slukke skogbrannen, og samtidig hørte jeg det smalt i ulike deler av bilen. Sånn som du ser på filmer med Tom Cruise eller i James Bond.