31-åringen var elsket av supporterne og hadde 19 offisielle A-landskamper for Norge. Reichenberg hadde nylig prestert en av karrierens beste sesonger for Lillehammer, klubben hvor han blir beskrevet som en legende.

Nyheten om dødsfallet sjokkerte Idretts-Norge tidligere denne måneden.

«Valgte å forlate oss»

Det skriver familien i dødsannonsen, ifølge lokalavisen GD.

– Vi vil takke for all støtten vi har fått, sier broren Elias Reichenberg til GD.

Begravelsen finner sted 31. mai i Nordre Ål kirke.

Trenger du noen å snakke med? Vis mer ↓ Mental Helse kan nås på 116 123.

Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.

Røde Kors kan nås på 800 33 321. Samme telefonnummer går til Kors på halsen, Røde Kors’ nettside for deg under 18 år.

Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder.

Ved akutt fare ring 113.

Styreleder Per Olav Andersen i Lillehammer Ishockeyklubb roser familien for beslutningen om å dele dødsårsaken.

– Jeg tror det er viktig for alle med åpenhet. Jeg syns det er sterkt av familien. Det gjør at det ikke er grobunn for spekulasjoner. Det skaper forståelse for en vanskelig situasjon og at det er viktig med fokus på mental helse, sier Andersen til VG onsdag kveld.

Han har tidligere beskrevet Alexander Reichenberg slik:

– Det er en av de største profilene klubben har hatt. Man vil huske ham som den artisten han var for publikum. Han hadde en fantastisk teknikk og evne til å gjøre det helt uventede på isen.