Sturla Holm Lægreid ble VM-konge - vant gull på fellesstarten

Sturla Holm Lægreid er mesterskapsdebutant, men har ikke oppført som det i Pokljuka. 24-åringen har tatt verdenscupen med storm denne sesongen, og reiser hjem fra VM med fire gullmedaljer - flest på herresiden.

Ole Einar Bjørndalen var 31 år gammel da han tok sitt fjerde VM-gull. Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø var begge 25 år ved samme milepæl. Lægreid toppes av Tarjei Bø som var 23 år da han rundet fire VM-gull.

– Helt vilt! For en komplett løper! sier Ole Einar Bjørndalen til VG.

Lægreid har fremdeles en vei opp til den nevnte kvartetten. Bø står med 11 gull, Thingnes Bø og Hegle Svendsen har 12, mens Bjørndalen troner øverst med 20 VM-gull.

Lægreid har etablert seg som en av verdens beste skyttere, og prikket ned 19 av 20 blinker. Bærum-løperen bommet én gang på siste skyting, men konkurrentene fulgte opp på samme måte.

Lægreid ble jaktet av Jakov Fak og Simon Eder på den siste runden, men de var aldri i nærheten av å hente nordmannen. VM-kongen kunne til slutt gå inn til sitt fjerde gull i ensom majestet.

– Det er helt vilt. Jeg har prøvd å ikke fokuserer på at det er VM, og det ser ut til å fungere. Jeg trenger litt tid for å suge på denne karamellen, sier han til NRK.

– Fire gull er helt sykt. Du hører det: «fire gull». Jeg hadde drømt om medalje, dette overgår mine villeste fantasier. Jeg hadde ikke turt å drømme om det her engang, gliser han.

Lægreid gikk til topps på normaldistansen tidligere i VM. Han vant også gull på stafett og mixed stafett.

Johannes Dale ble vraket til stafetten, men fikk sin revansje i dag. Bak Lægreid rykket han fra de andre, og gikk inn til sølv på fellesstarten.

– Det er så deilig å avslutte på en god måte. Jeg gikk et fint løp, men hadde to unødvendige bom. To tullebom. Men når det blir sølv, kan jeg smile, sier Dale til NRK.

Quentin Fillon Maillet fra Frankrike tok bronsen.

Johannes Thingnes Bø er regjerende verdensmester på fellesstart, men fikk det ikke til å stemme på mesterskapets siste dag. To bom på både første og tredje skyting sendte stryningen inn i fire strafferunder, og han var aldri i nærheten av å henge med i teten.

– Det ble ikke mitt VM i år, dessverre. Jeg synes det har vært stang ut. Jeg er én bom fra medalje på sprint, én bom på normalen. I dag har jeg min beste kropp, mine beste ski så langt i mesterskapet, og hadde tidenes mulighet fysisk sett. Det klaffer ikke helt, sier han til VG.

Thingnes Bø reiser dermed hjem fra VM uten et eneste individuelt VM-gull. Verdenscuplederen har likevel to gullmedaljer fra Pokljuka, på både stafett og mixed stafett. Han vant også bronse på jaktstarten.

Totalt sett ender Norge med 14 VM-medaljer fra årets mesterskap. Det er rekord. Norge har aldri tatt mer enn elleve i ett VM tidligere.