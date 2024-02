Veteran fikk spesiell hyllest

Arne Kristiansen fra Eide fikk spesiell heder av Nordmøre og Romsdal Fotballkrets.

Kretstinget ble avviklet i Kristiansund i helga. To honorære lederstipend ble delt ut som takk for lang og tro tjeneste: John Marius Dybvik fra CFK/FCK og Rune Lysø fra Dahle IL. I tillegg kom en liten overraskelse:

«Arne Inge Kristiansen fikk dette stipendet på kretstinget for 30 år siden. Siden den gang har han bare fortsatt og fortsatt. Derfor mente vi det var på sin plass med en blomsteroppmerksomhet», skriver kretsen på sin hjemmeside.

Eide og Omegn Fotballklubb kommenterer hederen på sin Facebook-side:

«På Kretstinget for 30 år siden, i 1994, mottok han diplom og hyllest for lang og tro tjeneste for fotballen. Men Arne var ikke ferdig med det, han har bare fortsatt og fortsatt. De siste 4 årene har han sittet i vårt styre, og blant annet ledet arbeidet med resertifisering av EOFK som Kvalitetsklubb, arbeidet med redigering av Klubbhåndboka, han var med i komiteen som utarbeidet vår strategiske utviklingsplan for 2021-2024, og leder vårt SFO-tilbud i vinterhalvåret. Heldigvis har Arne takket ja til å stille som kandidat for 2 nye år som styremedlem! Tusen takk for at du er den du er, og at du bare fortsetter å bidra, Arne!»

Bud IL fikk plakett for årets Tine Fotballskole. Vegar Rangsæter (dirigent) og Ole Jakob Strandhagen (styreleder) ledet programmet.

Arne Kristiansen er blant annet aktivitetsleder for SFO på Eide. Foto: EIDE OFK