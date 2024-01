Ludvik Sagstad Tolaas spisser formen til Landskytterstevnet innendørs i Stjørdal til helga. På Kleivestevnet tok han seieren i klasse 3-5+EJ med 345 poeng. Katrine Sandnes fikk 344 og Monica Sæterøy 342. Arrangementet på Kleive hadde 78 deltakere.

Det ble også arrangert Ola Five-skyting, som en trening for skyttere til LS. Her skal man skyte best mulig på kortest mulig tid. Skytterne har ett minutt til rådighet på fem skudd. Her gikk Katrine Sandnes som gikk av med seieren med 50 poeng på 12,03 sekunder.

Øvrige klassevinnere:

NU: Kevin Indergård 241 Kleive Skl. R: Leonora Flatvoll Svensli 248 Aureosen Skl. ER: Emilius Urbonavicius 349 Kvernes Skl. J: Mathea Flatvoll Svensli 344 Aureosen Skl. NV: Linnea Hoem 244 Kleive Skl. KIK: Rune Breivik 243 Aureosen Skl. 1: Cato Haugen 250 Rakvåg Skl. 2: Helene Strand 341 Rakvåg Skl. V-55: Egil Magne Hammervold 346 Eidsvåg & Eidsøra Skl. V-65: Jens Kåre Øyen 349 Hov Skl. V-73: Øystein Solbakken 348 Vestnes & Vågstranda Skl.