Etzaz Hussains avtale med kypriotiske Apollon Limassol er terminert. Klubben opplyser mandag på sin hjemmeside at partene har kommet til enighet å avslutte kontrakten, som opprinnelig strekte seg til sommeren 2025. Hussain har slitt med spilletid på Kypros, og ifølge nettstedet Transfermarkt har det kun blitt totalt 99 spilleminutter fordelt på sju ulike innhopp i 2023.

Hussain forlot Molde og ble Apollon-spiller for et drøyt år siden etter at kontrakten med MFK gikk ut. 30-åringen står nå uten klubb.

Etzaz Hussain ble seriemester med MFK i 2012, 2014, 2019 og 2022. Han har også tre cupgull med Molde.

Midtbanespilleren mottok for øvrig nylig pakistansk pass på den pakistanske ambassaden i Norge, som gjør at han kan spille landskamper for Pakistan.