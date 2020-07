Rekdal foreslår store endringer i Fotball-Norge. Ekspertene er skeptiske til forslaget.

– Jeg vet det er et sårt tema for mange, sier Kjetil Rekdal.

Det er en gammel diskusjon, men en diskusjon verdt å ta igjen, mener Eurosport-eksperten.

– Jeg mener vi må kutte. Vi må få et høyere nivå og styrke økonomien til de klubbene som spiller i Eliteserien. Nå er det et ufattelig stort fokus på å kutte kostnader. Vi har vært ekstremt flinke på spillerutvikling de siste årene, men problemet er at de forsvinner før de får spilt i Eliteserien. For å beholde dem til de er 20–21 år, må vi heve nivået, sier Rekdal.

Han ønsker en modell med 12 lag i Eliteserien. Etter at alle har møtt alle to ganger, deler man opp i puljer der de seks øverste kjemper om Europa-spill, mens de seks nederste kjemper mot nedrykk. Lagene beholder poengene fra det ordinære seriespillet.

– Spranget begynner å bli for stort

Rekdal flagget sin mening på Twitter forrige uke. Da viste han til poengsnittet til de nyopprykkede lagene som et argument mot 16 lag i Eliteserien.

Etter ni serierunder har seks lag et poengsnitt på under ett poeng. De nyopprykkede lagene okkuperer de tre nederste plassene på tabellen.

Rekdals tidligere klubb, Aalesund, har det laveste snittet med 0,33 poeng per kamp.

– Det kan være tilfeldig at det er de som sliter, men det er ikke det jeg måler det på. I fjor endte fem lag med ett poeng i snitt eller mindre. Det ligger an til det samme denne sesongen også. Spranget begynner å bli for stort, sier Rekdal.

– Et sårt tema

Den tidligere Start-treneren mener også at det er for mange lag som legger seg bakpå og håper på poeng, fremfor å spille en utviklende fotball.

– Jeg vet det er et sårt tema, det er mange som er redde for å rykke ned og heller vil ha 18 lag enn 14 lag. Når Thomas Berntsen (sportssjef i Sarpsborg 08) sier at ingen burde rykke ned på grunn av viruset, spør jeg om hvorfor man ikke bare skal spille treningskamper i 2020, hvis resultatene ikke skal ha noen betydning, sier Rekdal.

Han tror 12 lag vil øke nivået og publikumsinteressen.

– For meg er fotball konkurranse. Det handler også om utvikling og sånt, men til syvende og sist er det en konkurranse som handler om resultat. Det er blitt litt borte, fortsetter han.

Berntsen: – Mer enn jevnt nok

Thomas Berntsen sukker oppgitt i telefonen da vi tar kontakt om temaet. Han snur om på argumentet til Rekdal, og peker på poengfangsten til topplagene de siste fem årene.

– Seriemesterne ligger på rundt 65 poeng i snitt de siste fem årene. De avgir cirka 25 poeng. Det er mer enn jevnt nok i Norge, sier sportssjefen til Sarpsborg 08.

De fem siste årene har vinnerne av Eliteseiren avgitt 23,8 poeng i snitt.

– Hva tror Kjetil at de har i bunnen av tabellen i Danmark? Det bør du sjekke opp. Jeg har sett mye fotball i både Norge og Danmark. Jeg er helt overbevist om at de svakeste lagene i Danmark ikke er noe bedre enn de svakeste i Norge, selv om de har færre lag i den ligaen.

Tjærnås: – Større gevinst enn ulemper

I løpet av de siste tre årene har tre av 14 lag hatt under ett poeng i snitt etter det ordinære seriespillet i den danske superligaen.

Lars Tjærnås, Aftenpostens fotballekspert, peker også på Danmark når han argumenterer mot å gå ned til 12 lag.

– Å dele opp i to halvveis er forsøkt i flere land, blant annet Danmark. Jeg har vært veldig mye på kamper der, og den unisone oppfatningen blant supportere og publikum er at det har vært lite vellykket for deres del. Så en serie med sluttspill har jeg lite tro på, sier han.

For seks år siden foreslo Tjærnås å gå ned til 12 lag i et Aftenposten-intervju. Nå har han snudd. 16 lag har større gevinst enn ulemper, mener fotballeksperten.

– Ulempene er kanskje at vi blir et par prosent mindre konkurransedyktige internasjonalt på kort sikt, men fordelene er mest av alt at ligaen sånn den er nå gir rom for unge spillere til å spille mye og derfor nesten optimal spillerutvikling. Og så er det ikke lenge siden vi la om ligastrukturen. Det har gitt et mye sterkere nivå 2, 3 og 4. Det teller også mye.

Aktuelt til neste fotballting

Det var før 2009-sesongen at eliteserien økte fra 14 til 16 lag. Når man nå har lagt bak seg ti sesonger med det formatet, ser Tjærnås både positive og negative effekter.

– Det har gitt flere unge spillere enda mer spilletid og bedre utvikling. Og det har gjort at enda større deler av landet har opplevd toppfotball, med alle fordelene det gir for kvalitet innad i en klubb, sier Tjærnås.

Samtidig mener Tjærnås at ulempen er det tette kampprogrammet som igjen har ført mindre tid til trening og utvikling.

Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF, ønsker ikke å delta i diskusjonen i ferien, men sier at det er naturlig å diskutere seriestrukturen ved neste fotballting.

Ved fjorårets fotballting ble det vedtatt å redusere antall toppserielag fra 12 til 10 lag.

– Det er naturlig at det blir et tema, for diskusjonen er viktig og berører mange. Men jeg vil som nevnt beholde dagens struktur, understreker Tjærnås.