Anna-Kristine (14) fra Kårvika har store ambisjoner: – Jeg ønsker å bli skytterdronning en dag

Denne uka venter både tidenes første innendørs-LS og et viktig skole-besøk for Anna-Kristine Haakseth. 14-åringen har nemlig et stort ønske om å bli bedre — og drømmen er å bli skytterdronning en dag.