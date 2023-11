Nora Harnes Håheim (21) kan være ferdig i AaFK Fortuna.

Avisa Nordre skriver at Håheim er på vei til SGS Essen, som ligger på femteplass etter sju serierunder i den tyske toppserien. Ifølge Nordre skal Håheim fly til Tyskland mandag. Kontrakten i Ålesund går ut ved nyttår.

Nora Harnes Håheim kommer fra Harøya og spilte fire sesonger i Molde før hun meldte overgang til AaFK Fortuna for to år siden. Hun spilte også for Gossen og Træff i aldersbestemte klasser.

Angriperen er toppscorer for Aalesund med 10 scoringer i årets 1. divisjon. Hun står også med åtte målgivende pasninger.

Nora Harnes Håheim debuterte for U23-landslaget denne sesongen og står med fire landskamper.