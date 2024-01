I forrige uke kunne Rbnett avsløre at moldenseren Petter Sjåholm var i ferd med å bli assistenttrener i 1. divisjonsklubben Kongsvinger. Mandag bekrefter klubben selv at Sjåholm er ansatt i trenerteamet sammen med Johan Wennberg og Magnus Erga.

– Jeg fikk en telefon fra Espen (Nystuen), og etter en prat med ham og Johan syntes jeg det hørtes veldig spennende og interessant ut. Det er to ordentlig bra gutter her i Johan og Magnus, som jeg tror jeg kan samarbeide godt med. Jeg er imponert over hvordan klubben er rigget. Organisasjonen fremstår veldig profesjonell, og jeg er veldig glad for å få muligheten til å komme hit, sier 30-åringen i et intervju på klubbens hjemmeside.

Sjåholm hadde stor suksess som Træff-trener, der han ledet laget til opprykk fra 3. divisjon i 2021. Deretter tok han Træff til sikker plass i 2. divisjon året etter, før han ble hentet til Jerv som assistent til Arne Sandstø for et knapt år siden.

Jerv rykket ned fra 1. divisjon sist sesong, men nå får Sjåholm mulighet til å fortsette i ligaen. Kongsvinger endte på tredjeplass i OBOS-ligaen sist sesong, og tapte til slutt kvalik-oppgjøret mot Kristiansund – som seinere rykket opp.

– Petter har fått veldig gode skussmål. Han var hovedtrener i egen moderklubb i Træff, og tok dem opp fra 3. divisjon og holdt dem i 2. divisjon med langt mindre budsjett enn konkurrentene. Han valgte å bli assistent i Jerv under Arne Sandstø og har fått veldig gode skussmål også der. Nå kommer Lars Bohinen inn der med et eget team, og vi har behov for en ressurs til på feltet sammen med Johan og Magnus, sier daglig leder i Kongsvinger, Espen Nystuen.

– Petter er en ung gutt, som er flink på feltet. Fotballklok og jobber hardt, og blir et fint tilskudd til vår klubb og vårt trenerteam, sier Nystuen.