Molde har ikke vunnet borte på nesten tre måneder: – Vi må legge det bak oss

At bortekomplekset har festet seg hos Molde-spillerne er det liten tvil om. Erling Moe er klar på at de må glemme det som har skjedd tidligere. Eirik Hestad mener det først og fremst handler om at laget må levere gode prestasjoner.