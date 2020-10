Disse lagene møtes i Champions League: Solskjær mot Sørloth i «dødens gruppe»

Liverpool fikk en grei trekning, og møter lag som Ajax og Atalanta. For Martin Ødegaards Real Madrid blir det tøft, mens Erling Braut Haalands Borussia Dortmund fikk en drømmetrekning.

Solskjær mot Sørloth og Gulbrandsen

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United får et gjensyn med PSG. Det er laget de slo ut av 8.-delsfinalen i 18/19-sesongen, da Marcus Rashford scoret på den avgjørende straffen i Paris.

I tillegg får vi en norsk duell i «dødens gruppe». RB Leipzig havnet nemlig også i gruppe H, laget som tidligere RBK-spiller Alexander Sørloth nylig signerte for.

Tyrkiske Basaksehir ble også trukket i gruppe H, hvor tidligere LSK og Molde-spiller Fredrik Gulbrandsen holder til.

Gruppe H er utvilsomt den tøffeste. Liverpool får det heller ikke lett mot Ajax og Atalanta. Sistnevnte var et av de største overraskelseslagene forrige sesong, og var kun en scoring unna å nå semifinalen, da de røk for PSG. Ajax var også utrolig nære en finale tilbake i 18/19-sesongen, da de røk for Tottenham i semifinalen.

Tokmac Nguen mot Messi og Ronaldo

Gruppe G blir også utrolig spennende, ettersom Barcelona møter Juventus. Dermed får vi et møte med Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, de to mestscorende spillerne i turneringen.

Ungarske Ferencváros, som slo Molde i play off til Champions League, møter Barcelona, Juventus og Dynamo Kiev. Dermed skal Tokmac Nguen møte Messi og Ronaldo.

Drømmetrekning for Haaland, tøft for Ødegaard

Martin Ødegaards Real Madrid skal heller ikke få det lett i gruppe B. Selv om de helhvite møter ukrainske Shaktar Donetsk, fikk de et av de verste lagene fra pott 3 og 4. Inter Milan og Borussia Mönchengladbach ble de to siste lagene for Zinedine Zidanes Real Madrid.

Erling Braut Haaland får det lettere, og det er ingenting som tilsier at jærbuen ikke skal fortsette scoringsformen i Champions League-gruppespillet. Zenit, Lazio og Brugge er Dortmunds motstandere i gruppe F.

Haaland tok til Twitter for å uttrykke hvor mye han gleder seg til å spille sesongens utgave av Champions League:

Slik ble Champions League-gruppene:

Gruppe A: Bayern München, Atlético Madrid, Red Bull Salzburg og Lokomotiv Moskva.

Bayern München, Atlético Madrid, Red Bull Salzburg og Lokomotiv Moskva. Gruppe B: Real Madrid, Shaktar, Inter og Borussia Mönchengladbach.

Real Madrid, Shaktar, Inter og Borussia Mönchengladbach. Gruppe C: Porto, Manchester City, Olympiakos og Marseille.

Porto, Manchester City, Olympiakos og Marseille. Gruppe D: Liverpool, Ajax, Atalanta og Midtjylland.

Liverpool, Ajax, Atalanta og Midtjylland. Gruppe E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar og Rennes.

Sevilla, Chelsea, Krasnodar og Rennes. Gruppe F: Zenit, Dortmund, Lazio og Brugge.

Zenit, Dortmund, Lazio og Brugge. Gruppe G: Juventus, Barcelona, Dynamo Kiev og Ferencváros.

Juventus, Barcelona, Dynamo Kiev og Ferencváros. Gruppe H: PSG, Manchester United, RB Leipzig og Basaksehir.

Kampdatoer

Kampdag 1: 20/21 oktober

Kampdag 2: 27/28 oktober

Kampdag 3: 3/4 november

Kampdag 4: 24/25 november

Kampdag 5: 1/2 desember

Kampdag 6: 8/9 desember

Lewandowski årets spiller

Robert Lewandowski, som ble toppscorer i Champions League med hele 15 mål forrige sesong, ble kåret til årets spiller i Europa på herresiden. De to andre nominerte var hans lagkamerat Manuel Neuer og Manchester Citys Kevin De Bruyne.

Chelseas Pernille Harder ble kåret til årets spiller på kvinnesiden. Dansken spilte for tyske Wolfsburg forrige sesong.