Veton Berisha har testet positivt for korona

Viking-spiss Veton Berisha (26) er koronasmittet. Det får Aftenbladet bekreftet onsdag kveld.

Dermed må hele Vikings spillerstall i karantene umiddelbart.

Aftenbladet snakket med trener Bjarne Berntsen litt etter klokken 18.30. Da hadde Viking-leiren nettopp fått beskjeden om at Berisha testet positivt for covid-19. Rent praktisk betyr dette at hele Viking-troppen nå må i ti dagers karantene hjemme.

Daglig leder Eirik Bjørnø sier Viking samarbeider med Norges Fotballforbund (NFF) og smittevernoverlegen i Stavanger for å legge en plan for de neste dagene.

– Dette betyr at Odd-kampen på søndag er utsatt, det samme med Haugesund i neste runde, opplyser Bjørnø.

Trente ikke onsdag

Han fikk beskjeden sent onsdag ettermiddag og startet sammen med klubbens medisinske team å informere alle involverte.

Trenerapparatet må ikke i karantene ettersom de ikke har hatt den samme nærkontakten med spillerne slik lagkameratene har på treningsfeltet, sier Bjarne Berntsen til Aftenbladet.

Veton Berisha var hjemme og trente ikke med lagkameratene på SR-Bank Arena onsdag. Overfor Aftenbladet forklarte trener Bjarne Berntsen at spissen var hjemme i påvente av svar på en koronatest.

Det skal ha vært sjukdomssymptomer i nær familie som gjorde at Berisha testet seg – slik protokollen for fotballen krever at spillerne gjør.

Det er denne testen som onsdag kveld viser seg å være positiv.

Får NFF-råd

Fotballforbundet bistår Viking i arbeidet. I en pressemelding sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn dette:

– Dette er beklagelig, men ikke direkte uventet. Etter at bestemmelsene rundt nærkontakter ble endret i sommer, har det øket risikoen for at smitte vil kunne påvirke våre turneringer. NFF har derfor søkt myndighetene om å erstatte obligatorisk 10 dagers karantene med utvidet testing av spillere slik det gjøres i andre ligaer i Europa. Søknaden er nå til behandling i Helsedirektoratet. Samtidig er dette en påminnelse til oss alle om viktigheten av å nøye følge fotballens protokoller og myndighetenes råd om smittevern. Det understrekes at der ikke foreligger noen mistanke om brudd på protokollene i denne sak.

Saken oppdateres!