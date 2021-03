Molde-sjefen ut mot spansk storavis: – Har ikke snøring

Over en lengre artikkel i torsdagens utgave av den populære spanske sportsavisen As beskrev skribenten Axel Torres, som har over 250.000 følgere på Twitter, Molde på følgende vis:

«Et klassisk norsk lag: Mer fysiske enn tekniske, med sterk tendens til å angripe direkte, uten å risikere noe ved å spille ut ballen bakfra, og med mye luftstyrke på offensive dødballer».

VG viser Molde-trener Erling Moe beskrivelsene i hotellobbyen i Granada sent torsdag kveld etter 0–2-tapet i Europa Leagues åttedelsfinale.

– Det sier jo det at de har ikke snøring på hva vi står for. Da har de ikke gjort jobben sin. Da har de satt seg ned og skrevet noe bare for å skrive noe. Det er jo ikke sånn vi er, og det synes jeg vi viser, sier Erling Moe.

Det var personlige feil som felte dem denne gangen: En brøler av stopperparet på det første målet, en tabbe av Andreas Linde på det andre – supplert med en unødvendig utvisning av Martin Ellingsen etter to gule kort på to minutter.

Her kan du se høydepunktene:

Ellers fremsto Molde som alt annet enn beskrivelsene i spansk presse: De norske gjestene hadde ballen mest (51 prosent), spilte seg systematisk ut bakfra og presset Granada under store deler av kampen.

– Vi står ikke tilbake noe ferdighetsmessig for et La Liga-lag på det nivået. Jeg synes igjen det viser at vi tar steg. Vi spiller om kvartfinale og er med. Vi bør være dyktigere for å unngå feilene vi gjør, og være skarpere på siste tredel, men jeg synes det viser at vi er på tur fremover når vi har sånne prestasjoner utenfor sesong, sier Moe.

VG har vært i kontakt med As-skribent Torres natt til fredag. Han svarer slik etter reaksjonen fra Moe:

– Etter norske standarder har han nok rett. Jeg er overbevist om at Molde er et mer spillende lag enn de fleste i den norske ligaen, med spillere som Magnus Wolff Eikrem og Fredrik Aursnes. Men setter du dem opp mot spanske standarder, er de et fysisk lag. Og nå har det seg slik at de spilte mot et av de mest fysiske og direktespillende lagene i Spania.

Et drøyt kvarter etter kampslutt sto Moe og kaptein Magnus Wolff Eikrem igjen på banen og luftet frustrasjonen over en kveld der marginene ikke var med dem.

– Jeg føler vi spiller veldig bra til tider. Da er det alltid skuffende å tape når det er en så stor kamp. Alle er frustrerte, sier en ordknapp og skuffet Eikrem til VG i hotellobbyen.

Han mener de møtte et Granada-lag som la seg bakpå og var solide i forsvar.

Det røk en kule varmt mellom Eikrem, som blant annet skrek på Marcus Holmgren Pedersen etter et mislykket innlegg samt irettesatte David Datro Fofana fordi han var misfornøyd med presset hans.

– Sånn er det jo. Jeg fikk høre det av noen også. Det var den siste, lille pasningen, at vi ikke klarer den. Det er skuffende, sier Eikrem.

Før de vender blikket mot torsdagens returkamp i Budapest vil nok mange Molde-spillere følge spent med når Ståle Solbakken tar ut sin første landslagstropp.

Eikrem er ikke i tvil om hvem han mener bør være med der:

– Jeg synes jo Fredrik (Aursnes) alltid burde vært med.