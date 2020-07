Molde briljerte i ny storseier

MOLDE - VIKING 5–0 (2–0)

Leke James noterte seg for to scoringer da Molde knuste Viking 5–0. Resultatet sender Stavanger-laget ned på kvalikplass.

Molde står fortsatt ubeseiret i årets eliteseriesesong etter tre nye poeng mot et Viking i poengnød. Gjestene fra Stavanger har ikke klart å følge opp den imponerende fjorårssesongen og har med onsdagens nederlag kun vunnet én av sine første åtte kamper.

Viking-trener Bjarne Berntsen overrasket før kampen ved å gå bort fra sin vante 4-3-3-formasjon til fordel for fem forsvarsspillere, men det taktiske trekket førte ingen vei for siddisene.

FÅTT MED DEG DENNE? Glimt slo Rosenborgs 17 år gamle eliteserierekord

Glad tomålsscorer

Mål av Leke James, Etzaz Hussain, Henry Wingo og Eirik Ulland Andersen sikret nemlig biffen for Molde, som dermed beholder avstanden på to poeng til serieleder Bodø/Glimt. Viking kryper ned på kvalifiseringsplass.

– Vi kan ikke være annet enn fornøyde. Vi har en kontroll på kampen som viser kvalitetsforskjellen mollom lagene. Jeg synes vi styrer det meste og scorer fem fine mål, sa Molde-trener Erling Moe til Eurosport.

Også tomålsscorer Leke James var i perlehumør etter maktdemonstrasjonen.

– Jeg er veldig glad. Jeg er glad for å score igjen, det er det jeg alltid ønsker. Vi tar steg kamp for kamp, sa en smilende James.

Tyngre var det for Vikings sisteskanse Arild Østbø. 29-åringen måtte se fem baller passere inn i nettmaskene.

– Vi møter et mye bedre lag og henger ikke med når de setter opp tempoet i pasningsspillet. Da er de et mye bedre lag enn oss for øyeblikket, sa Østbø.

Gikk ut i hundre

Molde gikk knallhardt ut og kunne tatt ledelsen allerede før 15 sekunder var spilt. Erling Knudtzon ble fint tredd igjennom av Magnus Wolff Eikrem, men Vikings keeper Arild Østbø gjorde seg selv stor og avverget forsøket.

Men det skulle ikke gå lang tid før hjemmelaget fikk satt sitt første mål. Eikrem fant Knudtzon nok en gang, og 31-åringen rakk akkurat å få en tå på ballen før Østbø felte ham. Leke James var sikker fra 11-meteren. Dermed ledet blåtrøyene 1–0 før fem minutter var spilt.

Etzaz Hussain doblet ledelsen etter 13 minutter. Et Eikrem-frispark fra skrått hold ble dyttet opp i tverrliggeren av Østbø. Hussain var først på returen og pirket ballen over målstreken.

Molde fortsatte å kjøre kampen mens Viking slet med å bygge opp angrep. Dermed sto det 2–0 da lagene gikk til pause.

Målbonanza

Andre omgangs første sjanse kom da Vikings Zymer Bytyqi kom alene med keeper etter å ha løpt med ballen fra midtstreken. Bytyqi klarte imidlertid ikke å lure Moldes sisteskanse Andreas Linde.

Leke James økte til 3–0 etter et herlig Molde-angrep. Innbytter Eirik Hestad og James kombinerte med veggspill. Sistnevnte hadde ingen problemer med å ekspedere kula inn i målet.

Men Erling Moes menn ga seg ikke der. Amerikanske Henry Wingo ville også være med på festen, og la på til 4–0 kvarteret før slutt. Innbytter Eirik Ulland Andersen ga Molde 5–0 fem minutter senere ved et frekt frispark under Viking-muren.

Ingenting fungerte for Viking denne solfylte kvelden i Møre og Romsdal. Etter 83 minutter bommet tidligere Molde-spiller Tommy Høiland på straffespark.

Molde møter Strømsgodset borte i neste runde, mens Viking tar den korte veien til Haugesund.