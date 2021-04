Solskjær om Haaland-turneen: – Hvem kan du stole på?

Manchester United-manageren stilte fredag ettermiddag til digital pressekonferanse før søndagens kamp mot Brighton.

Men mye handlet nok en gang om hans tidligere Molde-elev.

Torsdag ble pappa Alfie Haaland og agent Mino Raiola filmet både i Barcelona og Madrid, der de ifølge flere medier skal ha vært i møter med Spanias to største klubber i forbindelse med en mulig overgang.

Rapporter fra både spansk og engelsk presse tilsier at ferden fredag skulle gå videre til England, der Manchester United angivelig er en av klubbene som skal i møte med Team Haaland.

– Vi har en anelse om hvordan troppen vil se ut neste sesong, sier Solskjær innledningsvis i pressekonferansen før han etter hvert får flere spesifikke spørsmål om Haaland-spekulasjonene.

– Jeg fokuserer på de to neste månedene. Det er bare et gitt antall steder en spiller kan dra. Selv om jeg har jobbet med Erling, er det ikke riktig av meg å snakke om ham. Jeg kan bare snakke om ham som hans tidligere trener. Han må avgjøre fremtiden sin selv, sier Solskjær.

– Ville du foretrukket å holde møter om mulige overganger på en mer diskré måte enn det vi har sett det siste døgnet?

– Det er måten verden fungerer på for øyeblikket. Man liker å gjøre forretninger i stillhet, men det er plattformer overalt, nyheter, mediene gjør det vanskeligere, og hvem kan du stole på? Forhåpentligvis kan vi sitte her og presentere spillere ingen har skrevet om. Vi jobber med rekruttering, speiding og spillere vi er interesserte i, på den rette måten, det både føler og håper jeg, sier nordmannen.

På det tredje spørsmålet om Haaland, og hvorvidt Solskjær føler at Manchester United kan få kloa i ham denne gangen, svarer Solskjær kortere:

– Hvem vi er interesserte i og vil gå for, vil jeg ikke kommentere.

I et intervju med VG i februar svarte Solskjær mer utfyllende om Haaland.

– Erling kommer til å ha en fantastisk karriere. Jeg følger Erling. Det har jeg alltid sagt. Var det 18 måneder vi hadde sammen eller noe sånt? Nesten to år, kanskje. En fantastisk tid. Han kommer helt sikkert til å ha en helt super karriere både for Norge og klubben sin. Han gjør det utrolig bra for Dortmund, så får vi se hvor han ender opp hen. Som nordmann og en som har jobbet med ham, er det selvfølgelig artig at han gjør det så bra, sa han blant annet.

– Vi kommer til å gjøre det vi kan for å bli et bedre lag, så kommer han til å gjøre det han kan for å bli en bedre spiller. Hvor han ender opp? Jeg har ikke lyst til å si noe annet enn det, at jeg ønsker ham alt godt. Hvilket valg han tar, får være opp til ham, svarte Solskjær på spørsmål om en eventuell Haaland-overgang til Manchester United.