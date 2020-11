Norges kamper mot Romania og Østerrike spilles - med sterkt redusert tropp

Det opplyser Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding fredag kveld.

Tidligere denne uken ble kampen mellom Norge og Israel avlyst etter at en israelsk spiller testet positivt for coronaviruset. Tidligere fredag ble det kjent at Omar Elabdellaoui også testet positivt for viruset, og dermed ble det store spørsmålet:

Kunne Norge dra til Romania og Østerrike for de avgjørende Nations League-kampene?

Etter en lang dag med utsatte pressekonferanser, heftig møtevirksomhet og spekulasjoner er svaret: Ja, det blir kamp. Men ikke uten konsekvenser.

Flere må bli hjemme

– Dette er en krevende situasjon med mange dilemmaer. Vi ønsker ikke å utfordre unntaket vi har fått for innreisekarantene. Vi tenker derfor å la spillere som spiller i norske klubber være igjen i smittekarantene i Norge. Dette gjør vi for å hindre at det sprer seg smitte i det norske samfunnet. Slik vi vurderer situasjonen kan norske spillere som er bosatt i utlandet reise ut av landet fordi de ikke skal returnere til Norge, sier fotballpresident Terje Svendsen i pressemeldingen.

Det dette i praksis betyr er at spillere som spiller i Eliteserien ikke blir med til Romania og Østerrike, mens norske spillere som spiller i utlandet blir med.

Patrick Berg, Marius Lode, Sondre Rossbach, Andre Hansen og Markus Henriksen er dermed ute av landslagstroppen. Det samme gjelder smittede Omar Elabdellaoui.

Dermed får ikke Marius Lode landslagsdebuten han hadde gledet seg til:

Den norske landslagstroppen var på 24 mann før Elabdellaoui ble smittet. Nå er det 18 mann som utgjør landslagstroppen til de to kommende kampene.

To av spillerne som er ute av troppen, André Hansen og Sondre Rossbach, er målvakter. Det betyr at Norge, per nå, bare har med seg én keeper til de to bortekampene.

– Betyr mye for oss

De norske landslagsspillerne har blitt testet for coronaviruset fire ganger siden de ankom. Så sent som fredag ble de testet, og samtlige testet negativt (bortsett fra nevnte Elabdellaoui).

«Det norske landslagsteamet er trygge på at vi håndterer situasjonen med reise, der vi reiser som en gruppe i egen buss, med eget charterfly og bor isolert på hotellet i Romania. NFF har vært i dialog med det rumenske fotballforbundet som ønsker den norske troppen velkommen. De er trygge for at UEFA- protokollen gir en god ramme rundt kampen», heter det i pressemeldingen.

– De kommende Nations League-kampene betyr mye sportslig for oss. Dersom vi ikke stiller lag betyr det at vi taper to kamper. Det betyr en tapt mulighet for å kvalifisere oss til VM. Vi er selvsagt bekymret for den økte smittesituasjonen i samfunnet. Derfor gjør vi alt i hverdagen for å ikke utsette andre for risiko. Som fotballspillere har vi levd i karantene i seks måneder. Vi gjør det vi kan for å holde fotballen i gang. Disse kampene betyr mye for oss, sier Stefan Johansen og Martin Ødegaard i kapteinsteamet.

VG kommer tilbake med mer.