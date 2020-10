Han har spilt for både Molde og Arsenal: – Utrolig kult

Kristiansanderen spilte i Arsenal fra 1991 til 1994. Han var MFK-spiller fra 1997 til 1999 og var med på Champions League for Molde mot CSKA Moskva, Real Mallorca, Real Madrid, Porto og Olympiakos.

– Dette er utrolig kult! Det er jo kjempegøy for Molde få et slikt storlag når de først er inne i et gruppespill, sier Lydersen til Rbnett når han blir gjort oppmerksom på trekninga.

– Store muligheter

Han mener umiddelbart at MFK har store muligheter for avansement fra gruppa som i tillegg består av Rapid Wien og Dundalk.

– Ja, her høres det faktisk ut for meg som de har en god sjanse til å gå videre. Sånn sett må dette være en veldig god trekning for Molde. De får to kamper mot en stor klubb, og fire kamper mot lag de absolutt bør ha muligheten til å utfordre, sier Lydersen.

De to beste i de 12 gruppene går videre til 16-delsfinale. Det samme gjør de åtte beste lagene som endre på tredjeplass.

lydersen følger fortsatt med Molde, selv om det er drøyt 20 år siden han ga seg i klubben.

– Jeg ser ikke så mange hele kamper, men følger bra med og kikker på det de gjør. Det har gått litt trått i serien i det siste, og det var veldig synd at de ikke kom seg inn i Champions League nå. Da kan det bli en skikkelig «boost» å møte Arsenal, tror den tidligere midtstopperen.

Imponert av Molde

Uefa åpner nå for at opptil 30 prosent av publikumskapasiteten kan benyttes i gruppespillet. Dette overstyres av lokale smitteverntiltak, der regjeringen nylig åpnet for 600 tilskuere på utendørs arrangement fra 12. oktober.

– Det er veldig synd at Molde ikke får oppleve fullt hus hjemme og masse folk i London, men litt publikum er bedre enn ingenting. Dette blir uansett en opptur, sier Lydersen, som spilte Champions League sammen med Moldes assistenttrener Trond Strande.

– I tillegg har jeg fortsatt litt kontakt med Snorre Strand. Vi sender en melding til jul og litt sånn, det er hyggelig. Jeg ønsker Molde lykke til og håper de går videre. Jeg er veldig imponert over det de har fått til de siste årene, sier Pål Lydersen.