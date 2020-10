Haaland scoret hat trick da Norge smadret Romania

Norge-Romania 4–0

ULLEVAAL STADION: Fotball-Europas kanskje heteste spiss kunne ikke annet enn å klappe. Han hadde akkurat satt inn sitt femte landslagsmål i kamp nummer seks. Erling Braut Haaland applauderte imidlertid ikke seg selv. Det var det strengt talt heller ingen grunn til.

For fra fem meter på åpent mål, kunne nesten hvem som helst scoret. Det var pasningen fra Martin Ødegaard han hyllet. Litt tilfeldig ramlet ballen ned hos Norges nummer 10 i perfekt scoringsposisjon. Real Madrid-spilleren skjøt imidlertid ikke. Han trillet ballen på tvers til Haaland.

Kampen var 63 minutter gammel. For andre gang i kveld hadde en Ødegaard-pasning til Haaland endt med scoring.

I TV 2-intervjuet etterpå tok Haaland armen rundt Ødegaard og spøkte:

– Jeg må hylle han litt. Endelig tok han til vettet og sentret til meg, og da blir det som det blir, sa Haaland med et glis.

Ti minutter etter 2–0-målet hadde Ødegaard tuslet av banen, men Norges nye superstjerne var ikke ferdig for kvelden. Denne gangen var det Alexander Sørloth som sto for pasningen.

Haalands bragd: Klarte det disse legendene aldri fikk til

Haaland fikk ballen feilvendt på 16 meter. På tvers av banen løp han seg fri fra to oppassere. Jærbuen dunket til, og dermed hadde han scoret sitt første hat trick i den norske landslagsdrakten.

– Det er stort. Men det er litt småsurt ikke å sette alle sjansene, sa Haaland til TV 2 etter kampen.

Da Haaland gikk av banen med 12 minutter igjen å spille, var det Joshua King som sto og klappet. Haaland har seks mål på seks kamper. Med et par brente sjanser kunne han faktisk hatt enda flere enn de tre han scoret.

Trenerspekulasjoner

Dermed slo Norge hardt og brutalt tilbake etter at EM-playoffen mot Serbia torsdag endte med en gedigen nedtur.

Den nedturen hadde selvfølgelig ikke Alexander Sørloth glemt:

– Jeg sitter og er litt forbannet etter kampen, for man ser hvor gode vi kan være. Det er litt frustrerende. men der også deilig å få revansje, vi kunne vunnet 6- eller 7-0, sier Sørloth.

Martin Ødegaard tenkte i lignende baner:

– I dag var vi gode. Vi trengte dette etter sist kamp, vi måtte slå tilbake. Vi gjør det på en bra måte. Det er deilig, men litt surt at vi gjør det i dag og ikke mot Serbia, sier Martin Ødegaard til TV 2.

Oppladningen til kampen mot Romania handlet først og fremst om Lars Lagerbäck er rett mann til å lede laget videre. At Ståle Solbakken fikk sparken i FC København lørdag, satte ytterligere fart i spekulasjonene.

Kampen mot Romania ga ingen nye argumenter til kritikere som vil ha Lagerbäck ut.

Derfor var kveldens landskamp svært viktig: Slik er Norges vei til VM

Norges unge profiler viste hvorfor forventningene til landslaget er store. Lagerbäck sa lørdag at han mener de er for store. Foreløpig er de ikke klare til å ta seg til et mesterskap. Mot Romania ble det i det minste revansje for den bitre 2–2-kampen på Ullevaal i fjorårets EM-kvalifisering.

Etter 13 minutter fikk de 200 som slapp inn under de strenge koronarestriksjonene, servert et mål fra lagets to største stjerner.

Ødegaard fikk masse tid og rom på egen halvdel. Han forserte fremover og så at Haaland satte på turboen ute til venstre. Real Madrid-spilleren ventet til akkurat riktig øyeblikk. Pasningen var perfekt, og Dortmund-spissen scoret enkelt alene med keeper.

Hauge-debut

Lagerbäck gjorde fire endringer fra Serbia-kampen. Den utskjelte venstresiden, Haitam Aleesami og Stefan Johansen, var byttet ut. Inn kom Birger Meling og Mohamed Elyounoussi.

De sto for forarbeidet da Alexander Sørloth enkelt kunne dytte inn 2–0 i åpent mål seks minutter før pause.

Syv minutter før full tid fikk Jens Petter Hauge sin landslagsdebut. Den ferske Milan-spilleren er den siste i rekken av norske profiler i store, internasjonale klubber.

Norge skal ikke til EM. Mot Romania fikk vi likevel kanskje et glimt av hva fremtiden kan by på.

– Vi spiller mye bedre i dag, spesielt i angrepsspillet, sa landslagstrener Lagerbäck til TV 2 etter kampen.

Norge møter Nord-Irland allerede førstkommende onsdag.