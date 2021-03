Molde-Moe med RBK-spark: – Vi er modigere

Han er fellesnevneren for to europeiske Molde-eventyr: I 2015/16 og 2020/21.

På første forsøk ledet han, som midlertidig hovedtrener, MFK til gruppeseier i Europa League foran Fenerbahçe, Ajax og Celtic. Sevilla ble for sterke i 16-delsfinalen (da hadde Solskjær tatt over hovedansvaret).

På andre forsøk styrte Moe Molde-skuten til avansement i gruppespillet foran Rapid Wien og Dundalk, kun slått av Arsenal.

Og enda mer imponerende: Molde slo ut Hoffenheim over to oppgjør og sikret en plass i åttedelsfinalen mot Granada.

Moes meritter i Europa League er til å sperre opp øynene av: Åtte seirer, fire uavgjort og fire tap på 16 kamper. 25 scorede mål, 24 innslupne – og et poengsnitt på 1,75 dersom man regner med tre poeng for seier og ett for uavgjort også i utslagsrunder. Her er Sevilla-kampene regnet med ettersom laget var Moes byggverk og han hadde en vesentlig rolle som Solskjærs makker.

50-åringen gliser godt og drar håret bakover da tallene ramses opp av VG i solskinnet på spillerhotellet i sørspanske Granada.

– Den er grei, altså, sier han om egen statistikk.

– Og så er det jo sånn at den kunne vært bedre også. Vi har vært tett på mange ganger å prestere enda bedre. Det er litt igjen der, det er det, legger han til.

Mens Molde-sjefen etterlyser enda bedre resultater, kan erkerival Rosenborg se langt etter lignende uttelling på kontinentet. Siden 2015/16-sesongen har trønderne deltatt i fire Europa League-gruppespill.

Det har gitt én seier, seks uavgjort og 17 tap, 17 scorede mål og 48 innslupne.

Poengsnittet maler et bekmørkt bilde sett med RBK-øyne: 0,38. Milevis unna Moldes 1,75.

– Hvorfor er det sånn?

– Det tror jeg er på grunn av at vi er modigere når vi er ute i Europa, svarer en åpenhjertig Moe kontant og utdyper:

– Jeg tror vi har kommet lenger enn RBK når det kommer til å forsøke å være med og styre kamper. Vi har hele tiden trodd på den biten at vi er nødt til å være med og styre kampene med ball. Der tror jeg litt av årsaken ligger. Vi er langt mindre opptatt av at alt skal gå fort fremover.

– Mener du at RBK har vært for feige?

– Jeg vil ikke dra det dit hen, for vi gjør alle det vi har mest tro på ut fra materialet vi har til rådighet. Jeg sier ikke at det er noe fasitsvar på det, men jeg tror et av nøkkelpunktene for å lykkes i Europa er at vi i flest mulig av kampene vi spiller, klarer å holde på ballen, utfordre og irritere motstanderen, sier Moe og oppsummerer sin offensive tankegang:

– Vi skal bestandig være der at når vi vinner ballen og har den, så skal vi prøve. Så får det gå åt skogen noen ganger, men sånn skal vi være, altså.

Moe vil ikke ta på seg for mye av æren for Europa-suksessen. Han kaller det «samspill». Administrerende direktør Ole Erik Stavrum mener «Europa-Erling» har en spesiell evne til å treffe på laguttak og taktikk i de viktigste kampene.

Han peker spesifikt på Moes taktiske teft i forkant av returoppgjøret mot Hoffenheim, som endte med 2–0-seier til Molde og avansement til åttedelsfinalene.

– Den planen Erling la sammen med de andre trenerne foran den andre kampen, den var genial, sier Stavrum.

Fagmannen Moe takker aldri nei når sjansen byr seg til å gå i dybden om taktikk. Han forklarer slagplanen som beseiret tyskerne:

– Vi brukte den første kampen til å komme opp med hvordan vi skulle stagge dem og sette dem på mest mulig utfordringer. Da så vi at mot et lag som spiller 3–5–2, så var kantspillerne våre for høye i banen. Vi fikk ikke stengt ned sidene deres. Avstandene mellom lagdelene våre ble også for store. Derfor måtte vi legge en plan for å stenge ned de to viktigste matveiene deres: Spillet gjennom ledd sentralt, og kantspillerne.

Moes løsning var å komprimere forsvarsfireren for å stenge rommene sentralt, samtidig som kantspillerne ble trukket lenger ned i banen som vingbacker – i praksis en slags forsvarssekser.

– Samtidig lot vi de to offensive spillerne våre (Magnus Wolff Eikrem og Björn Bergmann Sigurdarson) ligge inne sentralt så den sentrale midtbanespilleren vår kunne støte opp når en av deres tre midtstoppere kom opp med ballen. Vi gjorde en korrigering i presset som satte dem litt mer sjakk matt, sier han.

– Genialt?

– Nja. Så langt vil jeg ikke dra det. Vi traff godt i den andre kampen. Men nå har nok Granada studert og sett hvordan vi løste det da, så det er om å gjøre å se hvordan vi løser det nå.