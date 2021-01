Molde tatt på senga av LSKs priskrav for Sigurdarson – har ikke lagt inn bud

– Det er litt tidlig ennå. Vi snakker med Lillestrøm. Det er ingen løsning ennå. Vi sitter og diskuterer med LSK for å få Björn opp til Molde på medisinsk test, sier Moldes administrerende direktør Ole Erik Stavrum til VG om den mulige overgangen for Sigurdarson til et Molde i spissknipe – nøyaktig tre uker før 16-delsfinalen i Europa League mot Hoffenheim.

Men ting tyder på at det er kok i kulissene på Åråsen og Aker stadion rundt fremtiden til den islandske spissen. Til Romerikes Blad bekreftet Sigurdarson onsdag formiddag at han kunne tenke seg en overgang til Molde.

– Jeg har fått et tilbud jeg ikke kan si nei til. Klubbene forhandler om overgang, sa Sigurdarson til lokalavisen.

Noen timer senere kontret Lillestrøm med en pressemelding på egen nettside, der det med store bokstaver ble fastslått at «Sigurdarson er LSK-spiller frem til 31. desember».

Det fortsatte med at «LSK har ikke mottatt noen bud fra andre klubber som tilsier at han forlater Åråsen». Molde-sjef Stavrum bekrefter også at så er tilfelle: Molde har foreløpig ikke sendt et formelt bud til Åråsen.

– Det fordi vi har diskutert med LSK for å finne en løsning. Det har vært forskjellige forskjellige løsninger frem og tilbake, sier Stavrum.

– Fikk dere signaler som tydet på at Sigurdarson ikke ville være så kostbar å løse ut fra LSK-kontrakten?

– Vi har helt klare formeninger om det, ja.

– Du vil ikke gå noe nærmere inn på det?

– Nei, det har jeg hverken lyst eller anledning til.

– Hvordan opplever du dialogen med LSK?

– Veldig bra. Vi har en ryddig, hyggelig og fin dialog med Lillestrøm. Det har ikke vært noe som helst problem, sier Stavrum.

Sportssjef Simon Mesfin – som holder dialogen med Molde – skriver dette i en sms til VG:

– Det er nok riktig at Molde har fått informasjon som er uriktig. At Björn Bergmann Sigurdarson ikke skulle koste noen ting eller «lite» er uriktig. Faktum i saken er at klubbene må forhandle. Det fikk Molde tydelig beskjed om, og der står saken nå, opplyser Mesfin.

LSKs styreleder Morten Kokkim sier at det ikke er noe nytt å melde.

– Jeg vet ikke hva slags signaler Molde har fått. Men faktum er at Molde eventuelt må bli enig med LSK om Björn Bergmann Sigurdarson skal kunne spille for Molde i 2021, erklærer Kokkim.

James borte, Ohi skadet

18. februar spiller Molde mot Bundesliga-klubben Hoffenheim i Europa Leagues 16-delsfinale. Det er usikkerhet om hjemmekampen kan gå i Norge – og det er iallfall fullstendig uklart hvem som starter matchen på topp for Molde.

Toppscorer Leke James droppet Moldes kontraktsforslag og reiste i stedet til Saudi-Arabia, Ohi Omoijuanfo bekreftet overfor Eurosport onsdag at han må opereres i kneet – og foreløpig er det altså ingen enighet om Björn Bergmann Sigurdarson.

Derimot er Molde i ferd med å sluttføre en overgang for 18-åringen David Datro Fofana fra Elfenbenskysten, og uansett mener Stavrum at klubben ikke må ha inn en ny spiss før Hoffenheim-kampene.

– Nei, det føler vi ikke. Vi føler at vi har alternativer i klubben nå også, men vi vil ha inn en spiss til også, det vil vi. Vi er ikke nødt til å ha det for enhver pris, men vi ønsker oss Sigurdarson fordi vi kjenner ham og vet hva han er god for. Men det er ikke sånn at vi har panikk, sier Stavrum.

Sigurdarson har altså fått et lønnstilbud fra Molde han vil godta. Den formelle gangen i et klubbskifte er vanligvis er at klubbene kommer til enighet – deretter forhandler spilleren om lønn, men i dette tilfellet Björn Bergmann Sigurdarson fått tillatelse av Lillestrøm til å snakke med interessante klubber.

Dette bunner i en felles forståelse mellom spilleren og klubben da han litt overraskende flyttet til Romerike i fjor sommer, signerte ut året for det daværende Obosliga-laget og siden forlenget kontrakten ut 2021.

Han kom til Lillestrøm som tenåring og slo gjennom der – før han ble solgt til Wolverhampton sommeren 2012. Etter det har han også vært to perioder i Molde – i 2014 på lån og fra 2016 til 2017. I 2020 kom han altså tilbake til norsk fotball for å hjelpe LSK opp fra Obosligaen.