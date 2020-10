Formen i anmarsj og Europa-drømmen endelig oppfylt: Dette er Bollys mål for høsten

I kveld får lynraske Mathis Bolly for første gang i karrieren spilt en gruppespillkamp i et europeisk sluttspill. Nå føler han seg klar for å bidra utover den viktige høsten, etter en sesong preget av trøbbel.