Norge trakk Nederland og Tyrkia: – Som å spille på hjemmebane

– Første reaksjon er at det er OK. Vi kunne fått det bedre og vi kunne fått det verre. Jeg er OK tilfreds, sier landslagstrener Ståle Solbakken til VG.

– Det blir som å spille på hjemmebane. Jeg gleder meg, er Alexander Sørloths første reaksjon.

Spissen spilte forrige sesong i tyrkiske Trabzonspor, og ble toppscorer med 24 mål. Han er nå i RB Leipzig.

VG oppdaterer artikkelen.

– Dette er ingen umulig oppgave, slo Bernt Hulsker fast da han fulgte trekningen i VGTVs studio sammen med Kjetil Rekdal – mannen som scoret for Norge i både VM 1994 og 1998.

– Vi unngår de aller vanskeligste lagene fra nivå 2 og dette er en gruppe vi skal være godt fornøyd med, oppsummerte den tidligere landslagskapteinen.

Norge var seedet i tredje gruppe, og Nederland og Tyrkia var allerede på plass i gruppe G da den tidliger nederlandske landslagsstjernen Rafael van der Vaart trakk kulen med Norge.

I tillegg skal Norge møte Montenegro, Latvia og Gibraltar. Montenegro var et relativt tøft lag fra fjerde seedingpulje.

– Det store spørsmålet er om de klarer å bryte dem ned. De spiller veldig kompakt og gjerrig og er tøffe, sa Rekdal.

Da Norge kom seg til VM i 1994, så var de også i kvalifiseringsgruppe med Nederland og Tyrkia. Norge vant den gang gruppen foran nederlenderne.

Dette er gruppene i VM-kvalifiseringen:

Gruppe A: Portugal, Serbia, Irland, Luxemburg, Aserbajdsjan

Gruppe B: Spania, Sverige, Hellas, Georgia, Kosovo

Gruppe C: Italia, Sveits, Nord-Irland, Bulgaria, Litauen

Gruppe D: Frankrike, Ukraina, Finland, Bosnia, Kasakhstan

Gruppe E: Belgia, Wales, Tsjekkia, Hviterussland, Estland

Gruppe F: Danmark, Østerrike, Skottland, Israel, Færøyene, Moldova

Gruppe G: Nederland, Tyrkia, Norge, Montenegro, Latvia, Gibraltar

Gruppe H: Kroatia, Slovakia, Russland, Slovenia, Kypros, Malta

Gruppe I: England, Polen, Ungarn, Albania, Andorra, San Marino

Gruppe J: Tyskland, Romania, Island, Nord-Makedonia, Armenia, Liechtenstein.

Ikke i sluttspill siden 2000

Det norske herrelandslaget kvalifiserte seg for VM-sluttspillet i 1994 (USA) og 1998 (Frankrike). I USA kom Norge sist i «dødens gruppe» der alle lagene endte med fire poeng, mens de fire år senere kom videre fra gruppespillet etter den historiske 2–1-seieren mot Brasil. Deretter ble det 0–1-tap mot Italia i åttedelsfinalen.

I forrige VM-kvalifisering kom Norge på fjerdeplass i gruppespillet mot Tyskland, Nord-Irland, Tsjekkia, Aserbajdsjan og San Marino.

Norge har ikke vært kvalifisert for et mesterskap siden EM i Belgia og Nederland i 2000.

VM i Qatar arrangeres fra 21. november til 18. desember i 2022. Det er de høye temperaturene på sommeren som gjør at mesterskapet et flyttet til vinterhalvåret.