Romania-kampen kan bli avgjort på loddtrekning: – Er jo ikke lagets feil

Det norske landslaget har fått en klar anbefaling fra norske helsemyndigheter om å ikke reise ut av landet etter at det på fredag ble kjent at høyreback Omar Elabdellaoui har testet positivt for covid-19. UEFA melder nå at kampen er avlyst.

UEFA kom i august med en rekke retningslinjer nettopp for slike situasjoner, som TV 2 også presenterte tidligere lørdag kveld. Der skriver UEFA at hvis en gruppe spillere har blitt pålagt karantene/isolasjon fra nasjonale eller lokale myndigheter, skal kampen spilles så lenge det er mulig å stille en tropp på 13 spillere (med minst én keeper).

– Alle saker er forskjellige. Jeg kan ikke si ja eller nei, jeg kan bare si at dette er reglene, sier UEFAs mediasjef, Thomas Giordano til VG.

Forbundet som er ansvarlig for at kampen ikke kan bli spilt vil da tape 0–3, med mindre kontroll-, etikk- og disiplinærkomiteen til UEFA kommer frem til at enten begge eller ingen av forbundene hadde ansvar for at kampen ikke kunne bli spilt. Da vil kampen avgjøres på loddtrekning, med enten 1–0, 0–0 eller 0–1 som mulige utfall.

– Det blir en sak for disiplinærkomiteen i UEFA. Det er vanskelig å spå utfall, det er jo ikke lagets feil dette, skriver konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, NIls Fisketjønn til VG.

– Det er en uavhengig komite, så de vil se på det og bestemme. Dette er ganske nytt og uten presedens, så det er vanskelig for meg å si noe om utfallet, sier Giordano om en mulig loddtrekning. Mediasjefen kunne ikke gi et konkret svar på om Nations League-gruppespillet må bli ferdigspilt i løpet av denne landslagspausen.

Fisketjønn sa til VG tidligere lørdag at kampen ikke kan utsettes, da det ikke er noen ledige datoer. Han sa da også at NFF kunne bli holdt ansvarlig for kostnader til kampen, og risikerte et økonomisk trekk fra UEFA grunnet tapte inntekter.

Giordano peker på at en eventuell økonomisk konsekvens for et forbund er avhengig av omstendighetene, og at rådet vil ta en vurdering av det.