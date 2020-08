Rekdal langer ut mot Start: – En klubb totalt uten vinnerkultur

Start – Mjøndalen 3–0

Det var i forkant av Starts etterlengtede seier mot Mjøndalen at Kjetil Rekdal gikk hardt ut mot gamleklubben i Eurosports sending.

– Nå skal jeg si noe som kanskje blir litt upopulært. Det er en klubb totalt uten vinnerkultur. Det har det vært i mange, mange år, sa Rekdal.

– Hva mener du med det? spurte programleder Anne Sturød.

– Resultatene deres. Nå fikk de investorer for tre år siden som sikkert har brukt mellom 100 og 150 millioner kroner, og Start er fortsatt på bunnen av Eliteserien og har ikke kommet en centimeter videre. Sannsynligvis går de ned igjen. La oss håpe for Sørlandet at det ikke skjer, men det ser sånn ut, sa Rekdal.

Rekdal har så langt ikke besvart vår henvendelse.

Turbulent forhold

Rekdal ble ansatt som hovedtrener for Start sommeren 2018, men ble fritatt fra sine oppgaver i slutten av mars neste år. Det ble også opprettet personalsak mot treneren.

Noen dager senere ble partene enige om å avslutte arbeidsforholdet.

Christopher MacConnacher, daglig leder i Start, svarer følgende på Rekdals utspill i en tekstmelding:

– Vi jobber med å utvikle klubben på mange parameter. Vinnerkultur er en av disse som må dyrkes over tid, skriver han, og ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Joey Hardarson, som var Rekdals assistent, ble først ansatt som midlertidig trener, men fikk senere jobben på permanent basis. Den har han fortsatt.

Storseier

Start har slitt etter opprykket til Eliteserien, men mot Mjøndalen kom endelig sesongens første seier for sørlendingene.

Stortalentet Jesper Daland slo en utsøkt ball i bakrommet. Kristoffer Tønnessen kom seg alene med keeper og satte ballen sikkert i mål.

Det var en jevn kamp og Mjøndalen var farlige på dødballer, men Start-spillerne kjempet iherdig, og i løpet av de siste fem minuttene punkterte Eirik Schulze og Steffen Skålevik med hver sin scoring.

Overtok kvalikplassen

Seieren gjør at Start overtar Mjøndalens kvalifiseringsplass. Vegard Hansens menn ligger nå ett poeng bak. Aalesund ligger på bunnen av tabellen etter å ha tapt 4–0 for Sarpsborg.