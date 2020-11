AaFK var sjanseløse mot Brann da nedrykket ble et faktum

Brann - AaFK 3–1 (2–1):

Etter at AaFK har spilt 5-4-1 i de tre siste kampene, valgte Lars Arne Nilsen å legge om til 4-5-1 i sin retur til Brann stadion. Det var som forventet Brann som tok fullstendig kontroll fra start, mens AaFK hadde problemer med å skape noe som helst før pause.

Men AaFK holdt unna helt til det var spilt 20 minutter. Da fikk Brann straffespark da Daan Klinkenberg felte Robert Taylor, men det skal sies at Brann-spilleren hjalp godt til sjøl for å få straffesparket. Det var det 13. straffesparket AaFK har fått mot seg i eliteserien i år. Gudmund Kongshavn gikk feil veg på Kristoffer Barmens straffespark, men ballen gikk i stolpen og ut. Returen gikk langt utenfor.

NY PODKAST: Lars Arne Nilsen snakker om resten av sesongen, hva som venter neste år, dommerprestasjonene i år, returen til Brann og svarer på spørsmål fra lytterne. I tillegg har AaFK-trenerens sønn, Sivert Heltne Nilsen, vært vår informant og delt noen «rystende» familiehistorier som Lars Arne må svare for. Stikkordene her er en vettskremt åtteåring, et foreldremøte, en feilbooket hjemreise med familien og grining etter triksekonkurranser.

Fiskerstrand-scoring

AaFK prøvde gang etter gang å spille seg ut bakfra langs bakken, men gang etter gang ble de stoppet før midtbanen. Etter 36 minutter ble AaFK straffet etter at de mistet ballen på nettopp det. Brann-spissen Dauda Bamba tok med seg ballen inn i 16 meteren med Parfait Bizoza på slep, men AaFK-spilleren klarte ikke å hindre Bamba i å sette inn 1-0 til Brann fra skrått hold.

Kun tre minutter senere slo AaFK tilbake igjen etter en lang ball fra egen halvdel fra Daan Klinkenberg til Kasper Jørgensen, som innenfor 16 meteren slo inn til Vetle Fiskerstrand. 20-åringne snek seg mellom Branns midtstoppere og banket inn 1-1 fra seks meters hold.

Men det var ikke lenge AaFK kunne juble, for bare fem minutter senere slo Brann tilbake igjen. Denne gangen mistet Izunna Uzochukwu ballen på vei framover, som gjorde at Bamba plukket opp ballen og banket inn 2-1 fra 16 meter. Det sto seg også til pause.

Fire bytter før timen var spilt

I pausen valgte Lars Arne Nilsen å gjøre hele tre bytter, og i tillegg la AaFK-treneren om til 5–4–1 igjen. Nenass, Gudmund Kongshavn og Markus Karlsbakk ble byttet ut til fordel for Jonas Grønner, Andreas Lie og Shaquill Sno.

I starten av omgangen var det AaFK som fikk ha ballen mest og så mer positive ut, men et kvarter ut i kampen satte Bamba inn 3-1 og sitt tredje mål. Spissen fikk stå helt alene innenfor 16 meteren og scoret på en retur etter ei redning fra Lie.

Etter den scoringen hadde AaFK lite å komme med på motstanderens banehalvdel, mens Brann kunne økt til 4–1 etter tjue minutter, men Lie reddet da Taylor kom alene gjennom mot han. Også på overtidfikk Taylor en sjanse alene mot Lie, men nok en gang hindret keeperen scoring.

Dermed tapte AaFK 3–1 på Brann stadion, som gjør at nedrykket til 1. divisjon er et faktum med fire kamper igjen å spille.