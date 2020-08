Tilbake på vinnersporet: Bodø/Glimt økte luken til gullrival Molde

Bodø/Glimt - Strømsgodset 3–2

Det tette kampprogrammet ser ut til å påvirke Bodø/Glimt, men ikke mer enn at serielederen vant 3-2 da Strømsgodset kom på besøk.

For Godset-spillerne må det ha vært et svært skuffende resultat etter en imponerende bortekamp mot årets suverene serieleder. 14-3 i cornerstatistikken forteller sitt. For Glimts del manglet spruten, touchen og avslutningsferdighetene i store deler av kampen, men det har lite å si når poengene skal telles opp.

– Når vi summerer opp etter sesongen, tror jeg vi kommer til å si at akkurat disse kampene er avgjørende for den totalsummen vi ender på. Det var enkeltspillere som gikk litt tomme i dag, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport.

Philip Zinckernagel, et selvmål av Niklas Gunnarsson og Jens Petter Hauge sørget for seieren søndag. Elleve seirer og en uavgjort er fasit etter tolv runder, noe som gir 34 poeng totalt og seks poeng ned til Molde.

– Denne satt langt inne. Det ble en veldig spesiell fotballkamp. Godset gamblet litt, og det ble en jojo-kamp. Det var vanskelig i dag, sier Bodø/Glimt-treneren.

Skadetrøbbel

Energinivået og trolige muskelskader på Brede Moe og Fredrik Bjørkan i søndagens kamp gir imidlertid grunn til uro. I det tette kampprogrammet har Kjetil Knutsen startet med samme ti utespillere i åtte kamper så langt.

Den danske suksessvingen Philip Zinckernagel trillet enkelt inn 1-0 etter å ha blitt spilt fri av Ulrik Saltnes etter ti minutters spill. Målet var Glimts nummer 1000 på toppnivå, men det ble ikke god tid til feiring.

For Godset slo umiddelbart tilbake. Moses Mawa rotet inn 1-1 i en duell der Glimt-stopper Brede Moe måtte gå av banen med skade. Det måtte også Fredrik Bjørkan gjøre etter 38 minutter. Mellom de to skadene hadde et selvmål av Niklas Gunnarsson gitt Glimt 2-1.

Til tider utspilt

Dermed kunne Glimt gå til pause med ledelse etter en omgang der de til tider ble utspilt. I 2. omgang fortsatte Godset sitt gode spill i en halvtime, mens Glimt rotet bort den ene kontringsmuligheten etter den andre.

Først da Kristoffer Tokstad hamret inn 2-2 på hel volley våknet vertene igjen. Glimt gikk nesten umiddelbart til angrep, og Jens Petter Hauge fikk trillet inn 3-2 etter en strålende pasning fra Sondre Brunstad Fet.

Det smakte godt for Hauge, som hadde brent flere store sjanser tidligere i omgangen. Målet tok samtidig litt av brodden ut av Godset-laget, som måtte reise hjem med sesongens fjerde tap i bagasjen. Godset står med 15 poeng og ligger trygt midt på tabellen.

