Solbakken nær sensasjon mot Solskjær

Manchester U. – FC København 1–0 (e.e.o.)

Det ble bare én solskinnshistorie ut av Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjærs managerreise til Rheinenergie Stadion og kvartfinalen i Europa League. Den tilhørte Ole Gunnar.

De to kompisene, landslagskameratene og nå kollegene var sjefer for hvert sitt kvartfinalelag. Solskjær hadde stjernene, mannskapet og et gedigent favorittstempel. De mer nøytrale fotballeksperter lasset ikke akkurat forventninger på Solbakkens menn.

Stolpeskudd og VAR-avgjørelser

I sommerhete Köln var det likevel ikke så veldig tydelig at det var et stjernegalleri i verdensklasse mot et stjernegalleri av nordisk klasse. FC København spilte smart, var tålmodige og fikk sine sjanser. Det ble en mye jevnere enn de fleste hadde forventet.

– Det har vært en ekstremt spennende fotballkamp å følge, slo Nils Johan Semb, TV 2s ekspertkommentator fast etterpå.

Vi skal ikke underslå at United hadde et par skudd i stolpen og at VAR sørget for at de hverken fikk straffe eller Mason Greenwood fikk gyldig mål etter offside. United var nærmest scoring flest ganger. Og at en periode sto Københavns svenske keeper Karl-Johan Johnsson som en vegg.

Uredd i angrep

Det var danskene som fikk de første store sjansene. Manchester United var rustne, upresises i begynnelsen av kampen. Danskene uredde, aggressive og spilte på seg selvtillit. Når slikt skjer, kommer også sjansene. Ved et par anledninger de første 20 minuttene var FCK som hadde til dels store muligheter til å gå opp i ledelse.

Men United var med. Hele tiden, selv om de slurvet og slumset seg gjennom åpningen av kampen. Etter en corner i det 22. minutt pekte dommeren på straffemerket. Paul Pogba ble revet ned. Men i forkant var det offside på Harry Maguire. Det dømte straffesparket ble etter VAR-granskning annullert. I stedet ble det korrekt dømt offside på midtstopper Maguire.

Perfekt forsvarsjobb, farlig foran

United fikk slite. Ståle Solbakkens menn gjorde jobben. De rev og slet i United. Presset riktig, tok mulighetene til å angripe. En tilnærmet prefekt taktisk gjennomført omgang av danskene helt til klokken rundet 45 minutter.

Da scoret Mason Greenwood fra skrått hold. Mesterlig, men nok en gang hadde danskene hjelp av VAR. Mason Greenwood var offside. Annullert. Korrekt avgjørelse. Dermed gikk begge lag målløse til pausen.

I andre omgang var det spille mot ett mål i et drøyt kvarter. United dominerte. Men da de hadde løpt fra seg viste FCK at de langt fra hadde gitt opp håpet. De kom til et par anstendige muligheter, men da hadde både Mason Greenwood og Bruno Fernandes skutt i stolpen i mellomtiden.

Straffe og superredning

I det 80. minutt kunne det se ut som om Københavns Guillermo Varela ble felt innenfor 16-meteren. Dommeren vinket det av og det var ingen reaksjoner i VAR-rommet heller.

En sjanse til skulle United få før full ordinær tid. Anthony Martial fyrte av fra 20 meter. Men Karl-Johan Johnsson i FCK-målet reddet mesterlig.

Dermed ekstraomganger.

United gjorde bytter. Nemanja Matic og Juan Mata kom inn. Friske bein og full fart fremover. Etter et par store sjanser ble Anthony Martial felt.

Straffe. Denne gangen gjorde ikke VAR noen endringer på dommerens første beslutning.

Bruno Fernandes var sikker på straffen. Da var det store spørsmålet:

Kunne drengene fra Parken komme tilbake?

Ikke i første ekstraomgang. United dominerte og hadde et lite utall sjanser.

I andre ekstraomgang var det United som la seg bakpå og levde farlig helt mot slutten.

Men de slapp med skrekken.